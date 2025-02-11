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Костромская область и АО «ГЛОНАСС» запустили эксперимент по цифровизации сельхозземель с помощью российских технологий связи и навигации

Костромская область станет первым регионом России, на территории которого в 2025 г. будет отработан комплекс отечественных технологий на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» для цифровой трансформации эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения. О запуске пилотного проекта объявили на трехсторонней встрече между Департаментом АПК Костромской области, Костромской государственной сельскохозяйственной академией (КГСХА) и специалистами АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Свод данных на единой платформе о работе комбайнов, тракторов и всей сельхозтехники позволит создать интерактивную карту полей с послойным отображением информации о каждом этапе выращивания сельскохозяйственных культур — от предпосевной обработки почвы до сбора урожая. Аналитическая информация онлайн-мониторинга транспорта с привязкой к точной геопозиции позволит региону и государству в целом корректировать текущие и внедрять новые меры поддержки отраслевых предприятий, повысить эффективность инвестиций. Использование новых отечественных навигационных приемников и технологии высокоточного позиционирования от АО «ГЛОНАСС» ускорит внедрение автономного вождения сельхозтехники.

Проект нацелен на повышение производства продукции агропромышленного комплекса России и формирование технологического суверенитета сельского хозяйства. Отработанные в Костромской области решения станут примером для других регионов и будут масштабироваться на федеральный уровень.

«Это пилотный проект, который запущен в Костромской области. С несколькими хозяйствами региона уже достигнуты предварительные соглашения об оснащении сельхозтехники телеметрическим оборудованием. И это дает преференции для тех хозяйств, которые будут участвовать в экспериментальных исследованиях: после успешной апробации предприятия смогут приобрести технику по себестоимости. Речь идет не об отдельном оборудовании, а о целой развивающейся системе, которая захватывает если не все, то очень многие сферы деятельности предприятия. Эта система позволит собственнику контролировать процессы на любом этапе и в любом месте. Очевидные выгоды для хозяйства — повышение точности выполнения работ и покрытие дефицита кадров за счет автоматизации и роботизации производства. Это, несомненно, работает не только на решение государственных задач, но и преследует интересы самих товаропроизводителей», — сказал директор Департамента АПК Костромской области Дмитрий Петрушин.

Партнерские взаимоотношения Костромской ГСХА с АО «ГЛОНАСС» позволили студентам академии поучаствовать в уже вступивших в действие пилотных проектах в сфере транспортировки леса. Группа студентов прошла специальное обучение, получила сертификаты установщика аппаратуры спутниковой навигации и смонтировала более 200 комплектов на лесозаготовительных предприятиях Костромской области. Впереди у научно-производственной команды академии новый пилотный проект с оператором госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» по эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения.

«Мы нацелены на обучение студентов установке и эксплуатации телеметрического оборудования, необходимого в современном цифровом сельскохозяйственном производстве. Оно позволит фермерам контролировать все процессы, происходящие в поле, повысить производительность труда и качество обработки земли, сэкономить топливо, сформировать экономическую отчетность. Еще одна очень важная ветка сотрудничества — проведение испытаний на территории опытного поля академии одного из образцов отечественного автопилота по вождению сельхозтехники и высокоточной навигации. Автопилот от АО «ГЛОНАСС» обеспечит точную маршрутизацию, включая автоматическое и автономное вождение. Разработчик получит первые практические данные для выявления эффективности новых технологий, а академия приобретет ценный научно-практический опыт и интегрирует его в учебный процесс», — отметил ректор КГСХА Михаил Волхонов.

Производители современной сельскохозяйственной техники стремятся оснащать машины бортовыми устройствами, специализированными датчиками и сенсорами, которые обеспечивают мониторинг передвижения и состояния агрегатов, управления транспортом. Внедрение аналитических инструментов и обработки этих данных позволят в кратчайшие сроки получить набор оперативной информации об эксплуатации сельскохозяйственных земель.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, в рамках проекта будет внедряться российская технология высокоточной навигации для автоматизации работы сельхозтехники в Костромском регионе.

«Пилотный проект в Костромской области объединит комплекс информационных технологий и навигационно-связных решений: от трекинга в режиме реального времени с помощью платформы мониторинга транспорта на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» до тестирования российской мобильной спутниковой связи нового поколения и отечественных приемников высокоточной навигации сантиметрового уровня точности. Мы протестируем разработки АО «ГЛОНАСС» с целым рядом партнеров – российских производителей микроэлектроники. Внедрение наших решений станет существенным вкладом в повышение технологического суверенитета агропромышленного комплекса страны, инструментом повышения эффективности сельскохозяйственных работ в интересах предприятий отрасли, всех граждан и государства», — отметил Алексей Райкевич.

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