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НСИС усиливает защиту данных пользователей АИС страхования

Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор АИС страхования) усиливает защиту данных пользователей системы. Сотрудниками подразделения по информационной безопасности АО НСИС обнаружено, что с одних и тех же компьютеров происходят массовые обращения в АИС страхования за проверкой валидности договоров ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Эти запросы могут использоваться для получения данных по периодам страхования путем подбора данных, а также получения данных, которые могут быть дообогащены через другие источники информации и для последующего несанкционированного использования.

С целью пресечения множественных запросов, а также снижения нагрузки на инфраструктуру компании (скорость получения данных для добросовестных пользователей может возрастать в несколько раз) были приняты меры по блокированию возможности получения данных при массовых запросах от одного и того же пользователя.

При этом сервис проверки валидности полисов на сайте АО НСИС функционирует в полном объеме, сервис для страховщиков по проверке валидности чужих полисов ОСАГО, также реализован. Агенты могут получать данные, которые им необходимы в работе, через интеграцию со страховыми компаниями, продукты которых они продают.

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