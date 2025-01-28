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Комплексную онлайн-услугу для ветеранов военной службы запустили в Подмосковье

Теперь жители Московской области, которые имеют статус ветерана военной службы, могут по одному электронному заявлению на региональном портале получить сразу четыре услуги. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья можно воспользоваться рядом комплексных услуг – это когда житель подает только одно заявление и после этого автоматом получает несколько услуг. Комплексные услуги охватывают распространенные жизненные ситуации. Теперь благодаря комплексу ветераны военной службы могут оформить выплаты и компенсации быстрее и проще», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексная услуга «Ветеран военной службы» доступна на региональном портале. Подать заявление могут граждане, которые прописаны в Подмосковье, имеют статус ветерана военной службы и оформленное удостоверение. В рамках комплекса можно оформить социальную карту жителя, компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, компенсацию за домашний телефон, ежемесячную денежную выплату. Чтобы воспользоваться услугой, следует авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Результат поступит в личный кабинет на региональном портале.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 16 рабочих дней.

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