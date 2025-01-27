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Студентов вузов СФО научат управлять ИТ-проектами

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, «Школа 21» и группа компаний «Трамплин» подписали сегодня трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства студентов омских вузов научат управлять ИТ-проектами. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21».

Документ подписали ректор Омского госуниверситета Сергей Замятин, заместитель директора по развитию бизнеса «Школы 21» Роланд Рассоха и заместитель руководителя группы компаний «Трамплин» Сергей Маркер. Инициатива также была поддержана Правительством Омской области.

Участниками программы станут студенты ОмГУ и других вузов региона, также попасть на обучение смогут выпускники акселерационных программ ГК «Трамплин» - инвестора проекта. Программа рассчитана на 100 студентов, которые будут учиться два месяца. Им предстоит изучить основы проектного менеджмента, современные методологии разработки, управление ресурсами и бюджетом, управление командой и эффективные коммуникации и многое другое.

Одной из особенностей обучения станет методология «равный равному». Учебный процесс предполагает отсутствие лекций и происходит через обмен опытом участников друг с другом и решение реальных задач.

Егор Горбатенко, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Омской области: «Достичь высоких результатов и быть конкурентным регионом невозможно без участия бизнеса, который проактивно участвует в образовательных программах и проектах, направленных на формирование кадрового резерва ИТ-кадров. Губернатором Омской области Виталием Хоценко поддержана инициатива ГК «Трамплин», ОмГУ и «Школы 21» по созданию программы».

Сергей Замятин, ректор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского: «Проект реализуется в интересах студентов, чтобы они могли получить уникальные компетенции, связанные с управлением цифровыми проектами, доступные в рамках образовательной программы “Школы 21” от "Сбера". По окончании университета выпускники ОмГУ, ставшие участниками программы, вместе с дипломом получат и удостоверение о повышении квалификации, которое поможет при дальнейшем трудоустройстве».

Сергей Маркер, заместитель руководителя Группы компаний «Трамплин»: «Подготовка кадров для цифровой отрасли – задача, решение которой требует комплексного подхода и, мы уверены, непосредственного участия потенциальных работодателей. Деятельность ГК "Трамплин" направлена на создание благоприятной среды для развития ИТ-проектов и инноваций в регионе, работа с будущими специалистами отрасли – важнейшая составляющая стратегии группы компаний. Надеемся, что новая программа даст хороший синергетический эффект в подготовке кадров будущего».

Роланд Рассоха, заместитель директора по развитию бизнеса «Школы 21»: «Наша программа станет важным шагом для развития талантов в сфере цифровых технологий. Предоставляя студентам не только теоретические знания, но и практические навыки работы с реальными проектами, мы поможем специалистам получить опыт, необходимый для успешного старта в карьере. Уверены, что эта инициатива поспособствует формированию нового поколения профессионалов в сфере управления, готовых к любым вызовам цифровой экономики».

Конкурсный отбор начнется 15 февраля 2025 г. Сама образовательная программа стартует 15 марта. После обучения участники получат документы о повышении квалификации и сертификаты «Школы 21», подтверждающие совершенствование уровня знаний.

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