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НСИС поэтапно доработает АИС страхования для введения обновленных тарифов по ОСАГО

С сегодняшнего дня начинает вступать в силу новый порядок расчёта тарифов в ОСАГО. Он коснется территориальных коэффициентов в ряде регионов и принципов расчёта цены полиса для мотоциклистов. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Со стороны АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС, оператор АИС страхования) после выхода нормативных изменений будут произведены соответствующие корректировки в АИС страхования: настройка границ тарифов не представляет проблем, а вот новых коэффициентов - это процесс доработки программы, займет определенное время.

«По коэффициентам для мототехники предусмотрен отложенный на три месяца срок вступления изменений в силу, за который мы должны успеть осуществить доработки», — сказал глава НСИС Николай Галушин.

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