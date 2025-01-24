CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

УЦ «Контура» выпустил 18 млн сертификатов электронных подписей

УЦ «Контура» выпустил 18 млн сертификатов электронных подписей Это общее число квалифицированных электронных подписей физлиц, юрлиц и ИП, а также неквалифицированных ЭП за все время работы УЦ 一 за 21 год. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В состав Удостоверяющего центра Контура входят УЦ АО ПФ «СКБ Контур» и ООО «Сертум-Про» 一 оба непрерывно продляют свою аккредитацию уже 12 лет и подтверждают право выдавать сертификаты квалифицированных электронных подписей. За прошлый год физлица выпустили через них почти 900 тыс. сертификатов КЭП.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра СКБ «Контур»: «Удостоверяющий центр «Контура» держится в топе коммерческих УЦ много лет. Через него можно не только выпускать сертификаты электронных подписей, но и управлять машиночитаемыми доверенностями — в 2024 г. один из наших сервисов стал лидером по числу зарегистрированных МЧД в распределенном реестре ФНС. Кроме этого эксперты нашего удостоверяющего центра регулярно помогают пользователям разобраться с МЧД и КЭП в разных информационных системах — в прошлом году они провели больше шести тысяч личных консультаций».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль

Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024