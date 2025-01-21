Начался прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

ИТ-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 г. через портал «Госуслуг» до пятого февраля. Граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до шестого марта. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Работодателю необходимо проверить и подтвердить данные в своём личном кабинете и до девятого февраля направить их в Минцифры. До 11 марта — для Крайнего Севера.

Если специалист не отправит свои данные сам, компания может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку.

На что обратить внимание сотрудникам

Тщательно проверяйте данные о себе — военкомат, компания, ИНН и т.д.

Проконтролируйте отдел кадров в том, что они точно подали сведения о вас в Минцифры, при вашем соответствии всем критериям.

Запомните свой номер заявления на «Госуслугах».

Минцифры передаст информацию Минобороны до 28 февраля (до 31 марта — для Крайнего Севера). Решение по отсрочке комиссия примет с первого апреля по 15 июля (с первого мая по 15 июля — для Крайнего Севера).