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В Московской области запустили сервис по поиску питомцев

Благодаря новому сервису жители Подмосковья могут разместить объявления о найденных или пропавших животных. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Через онлайн-сервис хозяева могут найти своих потерянных питомцев, а неравнодушные жители помогут им в этом. В электронной форме можно подробно описать животное, указать, где оно пропало или было обнаружено, и даже быстро найти его по фотографии. Здесь также помогает искусственный интеллект: после загрузки фотографии технология собирает все объявления с совпадениями», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Поиск домашних животных» находится на главной странице регионального портала. Чтобы начать поиск, нужно выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено». Затем появится доска объявлений других пользователей. Там можно быстро искать по фото, клейму или чипу, а также сделать расширенный поиск по описанию животного: его виду, кличке, породе, окрасу и другим параметрам. Система отфильтрует объявления по этим данным. Если подходящего не будет, нужно разместить новое с подробным описанием питомца.

«Объявление находится на платформе в течение 30 календарных дней. За это время его можно отредактировать или удалить», – отметила Надежда Куртяник.

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