CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Искусственный интеллект axenix
|

В российских реанимациях будут внедрять цифровой комплекс с интеллектуальным видеонаблюдением

В результате соглашения, достигнутого между компанией «Медицинские системы визуализации» и разработчиком ИИ-сервисов «Платформа Третье Мнение», на мониторах программно-аппаратного комплекса «Цифровая реанимация» помимо жизненных параметров пациента и данных медицинского оборудования появятся оповещения системы «ИИ-Мониторинг», которые искусственный интеллект самостоятельно формирует на основе наблюдаемых в палате событий. Об этом CNews сообщили представители «Платформы Третье Мнение».

Искусственный интеллект в режиме 24/7 анализирует видеопоток с прикроватных видеокамер, мгновенно сигнализирует о нежелательных событиях, посылая текстовые уведомления на сестринский пост и носимые устройства медперсонала. В функционал ИИ-Мониторинга будет входить распознавание таких событий как отсоединение аппаратов жизнеобеспечения, выход пациента из состояния наркоза и возникновение судорог, характерных для угрожающих жизни состояний. На данном этапе интеграции система отслеживает выполнение протоколов ухода за пациентами, предотвращает падения пациентов с койки и образование пролежней.

Видеоаналитика поможет избежать пропуска ситуаций с риском для здоровья и жизни пациентов, которые возникают из-за феномена под названием «alarm fatigue». Это состояние, в котором у медработника из-за долгого всматривания притупляется внимание и чувствительность к изменениям и сигналам на мониторах.

Ранее реанимационный функционал «ИИ-Мониторинг» был доработан в результате гранта по федеральному проекту «Искусственный интеллект» фонда «Сколково» в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана, где, по статистике, сигналы системы о происшествии позволили предотвратить серьёзное ухудшение состояния, включая летальный исход, каждого седьмого больного. В терапевтическом отделении, согласно данным АО «ГК "Медси"», умная видеоаналитика в 50 раз увеличивает скорость реакции медперсонала на нежелательные события.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Цифровая реанимация» от MVS агрегирует, анализирует и сохраняет видеоданные о состоянии пациента, поступающие из различных источников: круглосуточных обзорных, прикроватных камер и экранов прикроватного оборудования вместе с цифровыми показателями жизнедеятельности пациентов, а также данные с аппаратов ИВЛ, инфузоматов и другие параметры.

Также комплекс производит расчет рисков и содержит средства управления терапией: электронный лист назначений, рабочий лист медсестры и менеджмент инвазивных устройств. Сбор электронной отчетности автоматизируется, и она сохраняется на сервере медицинской организации.

«Интеграция открывает новые перспективы в применении обоих систем. В реанимации помимо жизненных параметров важно отслеживать различные события, которые несут риски для здоровья и жизни, и отчасти прямое видеонаблюдение решает эту задачу, но невозможно приставить к каждому монитору по медику. Кроме того, машина не подвержена усталости, физиологическому падению концентрации внимания, у неё нет перерывов на обед и других пауз», – сказала генеральный директор компании создателя «ИИ-Мониторинг» Анна Мещерякова.

«Реанимационные палаты, как и операционные, являются максимально закрытым контуром больницы. Системы умного видеонаблюдения с последующим хранением видеозаписей позволяют обеспечить дополнительную безопасность пребывания пациентов в них. Мы прогнозируем, что цифровизация процессов в операционных и реанимациях, повышение прозрачности происходящих там событий уже в ближайшее время станет стандартным требованием», – сказал директор по продукту компании MVS Григорий Байбуртян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад

Алексей Майков, Чепецкий механический завод («Росатом»): ИИ в промышленности помогает бороться с кадровым голодом

Японцы выдали местному производителю процессоров $6 млрд из фонда COVID на серийный выпуск 2 нм чипов

Корпоративные мессенджеры стремительно теряют актуальность как самостоятельный продукт

В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024