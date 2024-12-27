В российских реанимациях будут внедрять цифровой комплекс с интеллектуальным видеонаблюдением

В результате соглашения, достигнутого между компанией «Медицинские системы визуализации» и разработчиком ИИ-сервисов «Платформа Третье Мнение», на мониторах программно-аппаратного комплекса «Цифровая реанимация» помимо жизненных параметров пациента и данных медицинского оборудования появятся оповещения системы «ИИ-Мониторинг», которые искусственный интеллект самостоятельно формирует на основе наблюдаемых в палате событий. Об этом CNews сообщили представители «Платформы Третье Мнение».

Искусственный интеллект в режиме 24/7 анализирует видеопоток с прикроватных видеокамер, мгновенно сигнализирует о нежелательных событиях, посылая текстовые уведомления на сестринский пост и носимые устройства медперсонала. В функционал ИИ-Мониторинга будет входить распознавание таких событий как отсоединение аппаратов жизнеобеспечения, выход пациента из состояния наркоза и возникновение судорог, характерных для угрожающих жизни состояний. На данном этапе интеграции система отслеживает выполнение протоколов ухода за пациентами, предотвращает падения пациентов с койки и образование пролежней.

Видеоаналитика поможет избежать пропуска ситуаций с риском для здоровья и жизни пациентов, которые возникают из-за феномена под названием «alarm fatigue». Это состояние, в котором у медработника из-за долгого всматривания притупляется внимание и чувствительность к изменениям и сигналам на мониторах.

Ранее реанимационный функционал «ИИ-Мониторинг» был доработан в результате гранта по федеральному проекту «Искусственный интеллект» фонда «Сколково» в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана, где, по статистике, сигналы системы о происшествии позволили предотвратить серьёзное ухудшение состояния, включая летальный исход, каждого седьмого больного. В терапевтическом отделении, согласно данным АО «ГК "Медси"», умная видеоаналитика в 50 раз увеличивает скорость реакции медперсонала на нежелательные события.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Цифровая реанимация» от MVS агрегирует, анализирует и сохраняет видеоданные о состоянии пациента, поступающие из различных источников: круглосуточных обзорных, прикроватных камер и экранов прикроватного оборудования вместе с цифровыми показателями жизнедеятельности пациентов, а также данные с аппаратов ИВЛ, инфузоматов и другие параметры.

Также комплекс производит расчет рисков и содержит средства управления терапией: электронный лист назначений, рабочий лист медсестры и менеджмент инвазивных устройств. Сбор электронной отчетности автоматизируется, и она сохраняется на сервере медицинской организации.

«Интеграция открывает новые перспективы в применении обоих систем. В реанимации помимо жизненных параметров важно отслеживать различные события, которые несут риски для здоровья и жизни, и отчасти прямое видеонаблюдение решает эту задачу, но невозможно приставить к каждому монитору по медику. Кроме того, машина не подвержена усталости, физиологическому падению концентрации внимания, у неё нет перерывов на обед и других пауз», – сказала генеральный директор компании создателя «ИИ-Мониторинг» Анна Мещерякова.

«Реанимационные палаты, как и операционные, являются максимально закрытым контуром больницы. Системы умного видеонаблюдения с последующим хранением видеозаписей позволяют обеспечить дополнительную безопасность пребывания пациентов в них. Мы прогнозируем, что цифровизация процессов в операционных и реанимациях, повышение прозрачности происходящих там событий уже в ближайшее время станет стандартным требованием», – сказал директор по продукту компании MVS Григорий Байбуртян.