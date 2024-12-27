CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

«Финкомм» внедрила АС централизованного бухгалтерского и бюджетного учета в Абхазии

В Республике Абхазия компанией «Финкомм» закончено внедрение автоматизированной системы централизованного бухгалтерского/бюджетного учета.

Отличительной особенностью этой системы, является то, что она является неотделимой частью автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики Абхазия (АСУБП РА) как в части казначейского исполнения бюджета, так и государственного финансового контроля. С этого года система включает в себя компоненты по ведению бухучета с заработной платой и кадровым учетом.

Система построена на базе программных продуктов «Кейсистемс», включенных в реестр отечественного ПО.

В системе АСУБП РА с 2016 г. работают более 400 бюджетных учреждений республики. Прозрачность и непротиворечивость данных в новой автоматизированной системе, эффективные механизмы и алгоритмы помогают обеспечить своевременность выполнения финансовых обязательств в республике. Даже ввиду сложной экономической обстановки конца этого года Минфин Абхазии выполняет задачи по выплатам зарплат бюджетникам и финансирования прочих первоочередных государственных задач.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление

Японцы выдали местному производителю процессоров $6 млрд из фонда COVID на серийный выпуск 2 нм чипов

Как в России потратят 900 млрд руб. на развитие беспилотников

В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024