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Правительство Воронежской области продолжает переход на российское ПО

«Группа Астра» и системный интегратор ГК «Перемена» объявляют об успешном завершении первых этапов масштабного плана по внедрению отечественного программного обеспечения в ИТ-инфраструктуру правительства Воронежской области, исполнительных органов региона и подведомственных организаций. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Основная задача проекта — разработка и внедрение импортозамещенной рабочей среды для инфраструктуры рабочих станций сотрудников Правительства Воронежской области, исполнительных органов и подведомственных организаций Воронежской области, а также реализация услуг по развитию обеспечивающей инфраструктуры заказчика, включающих поставку ПО, лицензий и выполнение работ по установке и настройке ПО. Общее количество автоматизированных рабочих мест, подлежащих миграции в рамках проекта – не менее 1,5 тыс..

Заказчик провел комплексный анализ и оценку имеющихся на рынке ИТ-продуктов. В результате конкурсного отбора было выбрано программное обеспечение от «Группы Астра»: централизованная служба каталога ALD Pro, единое решение для защиты и восстановления данных RuBackup и ОС специального назначения Astra Linux Special Edition.

Следует отметить, что это позволит в дальнейшем сократить затраты на администрирование импортозамещенной рабочей среды, так как все выбранные продукты составляют единую экосистему.

В настоящий момент ГК «Перемена» успешно завершила первые три этапа. В рамках первой фазы была развернута опытная зона для тестирования и разработан технический проект. На второй стадии передана часть лицензий. На третьей — начато формирование продуктивной среды, проведена интеграция с существующей службой каталогов на базе Microsoft Active Directory, осуществлена установка операционной системы Astra Linux на первых 83 рабочих местах. Остальная часть будет переведена в 2025-2026 гг.

«Успешное завершение первых трех этапов проекта демонстрирует надежность и эффективность решений «Группы Астра» в сфере импортозамещения программного обеспечения. Для госсектора вопросы безопасности и цифрового суверенитета имеют особое значение. Мы рады, что наши продукты способствуют повышению технологической независимости Правительства Воронежской области и уверены, что дальнейшая совместная работа позволит достичь всех поставленных целей в установленные сроки», — сказала Екатерина Хритоненкова, директор департамента по работе с региональными партнерами в России и ближнем зарубежье «Группы Астра».

«Реализация такого амбициозного проекта в плане импортозамещения позволит заложить фундамент для перевода всех информационных систем на отечественные решения, так как служба каталогов является базовой для всех систем и работа без нее в крупных организациях невозможна. Отдельно следует отметить то, что выбор централизованной службы каталогов ALD Pro с возможностью настройки доверительных отношений с Microsoft Active Directory позволят реализовывать проект с минимальными простоями в работе сотрудников подразделений», — сказал Михаил Бакаев, финансовый директор ГК «Перемена».

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