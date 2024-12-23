«Геоскан» поставил 13 тысяч образовательных дронов в российские школы и колледжи по нацпроекту БАС

В 2024 г. ГК «Геоскан» поставила 13 тыс. образовательных квадрокоптеров линейки «Геоскан Пионер» в учебные заведения 25 регионов России. Техника была закуплена в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС» и будет использоваться для обучения школьников и студентов. Беспилотными комплексами Геоскана оснастили 401 школу и 25 учреждений СПО. Также было поставлено более 10 тыс. лицензий на программное обеспечение для симуляции полетов и обработки данных. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

Федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные БАС» входит в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В нем определено 523 школы и 30 колледжей из 30 субъектов России, где с 2024 г. обучают навыкам работы с беспилотниками. По данным Минпросвещения России, всего для этих целей планировалось закупить более 17 тыс. учебных беспилотников.

Оборудование будет использоваться в специальных классах и учебных полетных зонах для проведения занятий по вариативному модулю предмета «Труд (технология)», основам безопасности и защиты Родины, уроков по БАС в рамках профессионального и дополнительного образования, подготовки к соревнованиям по беспилотным технологиям и робототехнике и др.

«Объем государственного заказа для учебных организаций стал для нас вызовом — за этот год мы произвели и поставили продукции линейки Пионер больше, чем за все предшествующие вместе взятые. Но мало просто поставить. Важно, чтобы эти дроны не пылились на полках. Мы видим перед собой задачу помогать педагогам, которые осваивают новое для себя направление. Для этого мы создаем методические пособия, поддерживаем проектную деятельность, участвуем в организации различных соревновательных мероприятий и сами проводим конкурсы по робототехнике», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Геоскан» с 2017 г. развивает образовательное направление, популяризируя применение дронов в рамках учебного процесса. Всего за это время компания произвела свыше 30 тыс. устройств линейки «Геоскан Пионер». Сегодня это уже целая образовательная экосистема, включающая несколько моделей квадрокоптеров, в том числе FPV, соревновательный полигон, симуляторы полетов и пр. Компания сотрудничает с учебными заведениями в России и за рубежом, обеспечивая технологическую и методологическую поддержку специализированным классам по летающей робототехнике. Образовательные комплексы производства «Геоскана» представлены в школах и колледжах более 70 регионов России, а также в Республике Беларусь и Казахстане.