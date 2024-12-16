Дмитрий Григоренко: В цифровой трансформации регионов акцент делаем на повышении эффективности госуправления

Заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко провел совещание с региональными руководителями цифровой трансформации.

В ходе встречи были определены приоритетные направления работы, которые будут включены в региональные программы цифровой трансформации в связи с запуском нового нацпроекта «Экономика данных» с 2025 г.

«В обновленных программах цифровой трансформации мы делаем акцент на повышении прозрачности и эффективности госуправления. Во-первых, управленческие решения, в том числе на уровне регионов и муниципалитетов, необходимо принимать на основе данных. В данный момент накопленной информации достаточно, чтобы уже сейчас применять этот подход. Во-вторых, приоритетом региональной «цифры» должно стать использование проверенных типовых решений. Это позволит ускорить процесс внедрения и повысить качество оказания госуслуг. Среди ключевых задач также – повышение уровня защищенности информационных систем и ресурсов регионов. Мы будем уделять особое внимание соблюдению требований информационной безопасности», – сказал Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер также отметил важность принципов клиентоцентричности в предоставлении государственных услуг.

«Доступ к качественным услугам не должен зависеть от географического положения граждан. В какой бы точке страны не находился человек, услуги он должен получать быстро и удобно. В связи с этим все региональные порталы оказания услуг будем приводить к единому стандарту. С помощью обратной связи от людей будем оценивать удобство получения услуг через эти порталы», – подчеркнул Григоренко.

Еще одной приоритетной задачей он обозначил обеспечение быстрого и доступного интернета по всей стране. В том числе, развитие инфраструктуры мобильной и фиксированной связи в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Дмитрий Григоренко также обратил внимание руководителей цифровой трансформации на требование к развитию инфраструктуры обмена данными.

До конца текущего года регионы направят свои предложения по формированию региональных программ цифровой трансформации в Минцифры России. Завершить разработку программ планируется в срок до 31 марта 2025 г.