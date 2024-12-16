CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Григоренко: В цифровой трансформации регионов акцент делаем на повышении эффективности госуправления

Заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко провел совещание с региональными руководителями цифровой трансформации.

В ходе встречи были определены приоритетные направления работы, которые будут включены в региональные программы цифровой трансформации в связи с запуском нового нацпроекта «Экономика данных» с 2025 г.

«В обновленных программах цифровой трансформации мы делаем акцент на повышении прозрачности и эффективности госуправления. Во-первых, управленческие решения, в том числе на уровне регионов и муниципалитетов, необходимо принимать на основе данных. В данный момент накопленной информации достаточно, чтобы уже сейчас применять этот подход. Во-вторых, приоритетом региональной «цифры» должно стать использование проверенных типовых решений. Это позволит ускорить процесс внедрения и повысить качество оказания госуслуг. Среди ключевых задач также – повышение уровня защищенности информационных систем и ресурсов регионов. Мы будем уделять особое внимание соблюдению требований информационной безопасности», – сказал Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер также отметил важность принципов клиентоцентричности в предоставлении государственных услуг.

«Доступ к качественным услугам не должен зависеть от географического положения граждан. В какой бы точке страны не находился человек, услуги он должен получать быстро и удобно. В связи с этим все региональные порталы оказания услуг будем приводить к единому стандарту. С помощью обратной связи от людей будем оценивать удобство получения услуг через эти порталы», – подчеркнул Григоренко.

Еще одной приоритетной задачей он обозначил обеспечение быстрого и доступного интернета по всей стране. В том числе, развитие инфраструктуры мобильной и фиксированной связи в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Дмитрий Григоренко также обратил внимание руководителей цифровой трансформации на требование к развитию инфраструктуры обмена данными.

До конца текущего года регионы направят свои предложения по формированию региональных программ цифровой трансформации в Минцифры России. Завершить разработку программ планируется в срок до 31 марта 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Сотовые операторы прекратят обслуживать абонентов, если у них арестованы счета

Как в России потратят 900 млрд руб. на развитие беспилотников

В России сорвано строительство дизайн-центра: «Работы настолько медленные, что в срок их выполнить невозможно»

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024