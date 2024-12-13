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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«СКБ Контур» и правительство Курганской области договорились цифровизировать госуправление в регионе

«СКБ Контур» и правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на повышение эффективности работы органов госвласти региона за счет внедрения информационных технологий и цифровых практик. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Документ был подписан заместителем гендиректора «СКБ Контур» Михаилом Добровольским и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Стороны будут совместно работать над реализацией проектов по цифровизации государственного управления в Курганской области, обмениваться опытом и лучшими практиками, а также совместно разрабатывать и реализовывать новые инициативы в этой сфере.

Вадим Шумков, губернатор Курганской области: «Мы на сегодня в Курганской области понимаем, как мы быстро двигаемся по промышленности, мы четко осознаем, где наши компетенции, как мы двигаемся по АПК, но нужна третья точка опоры. И вот третьей точкой опоры мы выбрали направление ИТ. Оно создает большие возможности для большого количества молодых людей, которые могут реализовываться здесь, в регионе, никуда не уезжая. Там хорошая зарплата, значит, хорошие налоги. Нам это тоже выгодно».

В рамках соглашения планируется участие представителей обеих сторон в работе экспертных групп и совещательных органов, реализация пилотных проектов по цифровизации государственных услуг, а также разработка методологических рекомендаций и законодательных инициатив.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур», директор департамента корпоративного управления: «Наш опыт и экспертиза в сфере информационных технологий помогут Курганской области достичь новых успехов в цифровизации. Это партнерство также подтверждает нашу приверженность развитию цифровой инфраструктуры в России и созданию экосистемы сервисов для бизнеса и госструктур, что способствует укреплению наших позиций на рынке».

Для реализации обозначенных направлений сотрудничества стороны ежегодно согласовывают дорожную карту с перечнем мероприятий на следующий год.

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