Число уникальных пользователей сервисов наш.дом.рф превысило 700 тыс. в месяц

На базе Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф ДОМ.РФ реализовал свыше 40 сервисов для граждан, бизнеса и государства. Их ежемесячная аудитория за 2024 год выросла почти в 2 раза и составила 700 тыс. уникальных пользователей.

Об этом сообщил и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов на первой совместной конференции ДОМ.РФ и Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), посвящённой цифровизации девелопмента.

«Поскольку наша система аккумулирует все данные о жилищном строительстве в стране, люди в первую очередь обращаются к нам за достоверной и актуальной информацией. Самым посещаемым разделом стал каталог новостроек и застройщиков — это база данных о 4,3 тыс. застройщиков и 12 тыс. строящихся домов. Также популярен сервис проверки и сравнения новостроек — им воспользовались свыше 5,8 млн раз. Наша задача — и дальше повышать эффективность работы системы, создавая условия для будущего развития рынка жилья в России с применением технологичных и перспективных решений», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации Николай Козак.

На основе наш.дом.рф выстроена цифровая экосистема для трансформации жилищной сферы и среды для жизни. Для государства здесь создан уникальный механизм мониторинга отрасли строительства, отслеживается реализация 8 федеральных программ поддержки, при этом с помощью системы взаимодействуют почти 3 тыс. госорганов и региональных ведомств. Для бизнеса на базе наш.дом.рф создана платформа цифровых инструментов, которая включает направления аналитики, данных, ТИМ-инструментов, решения для продаж, подготовку кадров и многое другое.

«Мы видим растущий запрос бизнеса на внедрение цифровых инструментов. Сервисами ДОМ.РФ пользуются более 500 компаний из 68 регионов: от застройщиков до классифайдов. В наших планах в 2025 году — вывести на рынок новые инструменты в области информационного моделирования и искусственного интеллекта под потребности рынка», — добавил Александр Лукьянов.

Увеличению числа активных пользователей онлайн-решений способствует цифровая трансформация, которая сейчас активно проходит в сфере жилья и стройки, добавил Юрий Хаханов, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково». Он напомнил, что сейчас ДОМ.РФ и «Сколково» проводят исследование цифровой зрелости девелопмента, к которому могут присоединиться все участники рынка.

«Первый этап аналитического исследования уже завершился, в ходе исследования российского девелопмента удалось определить наиболее актуальные проблемы и драйверы в сфере цифровизации. Уже сейчас мы видим, что с точки зрения внедрения «цифры» в этапы девелоперской деятельности самыми зрелыми являются продажи, эксплуатация и управление объектом. Это значит, что остальные этапы нуждаются в более тщательной проработке и развитии решений для них. Данные исследования помогут сформировать «цифровой портрет» отрасли, а также стратегию дальнейшего развития рынка российских решений», — рассказал Юрий Хаханов.

Пройти опрос в рамках исследования ДОМ.РФ и Фонда «Сколково» участникам рынка можно по ссылке до конца декабря.