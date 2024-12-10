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«Авантелеком» внедрил ИИ в единую горячую линию Хабаровского края

Компания «Авантелеком» создала голосового ассистента для единой службы «122» по вопросам оказания медицинских услуг в Хабаровском крае. Решение построено на основе собственной разработки компании и представляет собой голосовую модель, которая осуществляет запись жителей региона к врачу. Об этом CNews сообщили представители компании «Авантелеком».

Сценарий записи в медицинское учреждение происходит следующим образом: человек идентифицируется по СНИЛС и дате рождения, после чего ИИ предоставляет на выбор медицинское учреждение, врача и доступные временные слоты. Работа голосового ассистента интегрирована с медицинской информационной системой «Барс», передающей данные о поликлиниках, медицинских специалистах и времени для записи граждан. Интеграция реализована на базе интеграционной шины «Нетрика» и позволяет обеспечивать автоматизированную передачу данных между информационной системой и голосовым помощником.

«Во всех регионах, которые мы проанализировали, к голосовому помощнику жители привыкают примерно от одного года. А вопросы, которые нужно решать в контакт-центре, довольно сложные. Речь идет не только о записи на прием к врачу, но и о поступлении направлений и взаимодействии между медицинскими организациями. Поток входящих обращений от граждан обрабатывается в течение длительного промежутка времени, пока вопрос пациента не будет точно решен. Поэтому внедрение искусственного интеллекта, конечно, существенно упросит и оптимизирует процесс работы», — отметил Сергей Потешкин, руководитель службы «122» в Хабаровском крае.

«Мы создали кастомизированное решение на базе нашего программного продукта «Центр обработки вызовов». Благодаря этому сотрудники контактного центра могут увидеть данные о зарегистрированной записи без необходимости перехода в другие информационные системы. Голосовой робот работает в формате живой речи и осуществляет функции записи к врачу. Следующим шагом станет интеграция ассистента для вызова врача на дом», – сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

В 2022 г. «Авантелеком» реализовал проект единой справочной службы «122» в органах исполнительной власти в 12 регионах России, в том числе в Хабаровском крае.

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