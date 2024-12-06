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Правительство Ставрополья предлагает проверить региональный портал госуслуг на уязвимости

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края предлагает белым хакерам проверить на уязвимости портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края и получить вознаграждение за выявленные проблемы. Об этом CNews сообщили представители компании Bi.Zone.

Искать слабые места в киберзащите ресурса багхантеры будут на платформе Bi.Zone Bug Bounty (Bi.Zone выступает партнером Сбербанка). Это онлайн-площадка, где организации размещают программы и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут недочеты и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

На Ставрополье 100% массовых социально значимых госуслуг переведены в электронный вид. Через портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края местные госорганы и учреждения предоставляют муниципальные услуги, в том числе в сфере социальной защиты населения, образования, жилищных отношений, а также градостроительства.

Уровень цифровизации экономики и социальной сферы Ставропольского края достиг 73%. Этот показатель складывается из оценки трансформации разных отраслей: общественный транспорт, образование, здравоохранение, госуправление, городское хозяйство, строительство и др.

Иван Ковалев, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края: «Для нас принципиально важно, чтобы посещение государственных онлайн-ресурсов и получение здесь услуг было удобным, быстрым и качественным для жителей Ставрополья. Поэтому мы инициировали данный проект и приглашаем белых хакеров к сотрудничеству. В том числе такое сотрудничество в дальнейшем позволит усилить защиту порталов».

Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: «За последние полгода на нашей платформе более чем в два раза выросло количество вендоров из государственного сектора. Субъекты России все чаще запускают программы для проверки защищенности своих ресурсов. Это необходимо для укрепления уровня безопасности государственных порталов и сайтов, которыми ежедневно пользуются тысячи граждан».

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустило на платформе Bi.Zone Bug Bounty программу, в рамках которой исследователи могут проверить защищенность портала «Госуслуги», доступного всем жителям страны. Также на Bi.Zone Bug Bounty размещены публичные программы Сбербанка по поиску уязвимостей в сервисах банка.

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