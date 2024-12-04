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Минэкономразвития России внедряет в работу планшеты российского производства под ОС Astra Linux

В рамках реализации стратегии импортозамещения и выполнения соответствующих постановлений Правительства России Минэкономразвития России встраивает в свою ИТ-инфраструктуру стек безопасных отечественных технологий. В частности, ранее рабочие места значительной части сотрудников были переведены на ОС Astra Linux, стартовала миграция с MS Active Directory на службу каталогов ALD Pro, а к настоящему времени руководители уже начали пользоваться совместным решением «Группы Астра» и российского разработчика электроники, компании Yadro – планшетами Kvadra_T на базе Astra Linux Mobile. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Выбор в пользу этой ОС обусловлен тем, что под ее управлением запускается и работает ПО, которым заказчик пользуется в десктопной версии Astra Linux. В данной платформе используется единый репозиторий с десктопной ОС Astra Linux, что упрощает администрирование рабочих мест и обновление системы в целом.

«Переход на российские технологии позволяет надежно защитить данные, сохранить непрерывность бизнес-процессов и обеспечить условия для эффективной работы сотрудников. Интеграция в работу руководителей министерства планшетов отечественного производства под Astra Linux Mobile в качестве основных мобильных рабочих устройств – это важный шаг на пути к обеспечению цифрового суверенитета», – отметили представители Минэкономразвития России.

Astra Linux Mobile – это защищенная платформа с сертифицированными СЗИ, адаптированная для мобильных устройств и предназначенная для безопасной дистанционной работы с корпоративными ИТ-ресурсами.

«Сотрудничество с Минэкономразвития России – большая ответственность для команды «Группы Астра», показатель доверия к нам, как к вендору. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы наши технологии в полной мере соответствовали ожиданиям, и уверены, что Astra Linux Mobile не только наилучшим образом впишется в существующую инфраструктуру заказчика, но и обеспечит максимум безопасности и надежности», – сказал Андрей Климов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра».

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