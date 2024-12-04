CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Контур.Фокус» помог шести регионам автоматизировать проверки на конфликт интересов

«Контур» поделился успешными практиками регионов, которые автоматизировали проверки на конфликт интересов с помощью «Контур.Фокуса».

Решение, разработанное на базе «Контур.Фокуса», создавалось совместно с Департаментом по противодействию коррупции Свердловской области и Департаментом кадровой политики администрации Екатеринбурга для собственных нужд. Его использование упрощает выявление риска конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, а также проведение проверок соблюдения служащими запретов на ведение предпринимательской деятельности. Теперь сервис активно применяется в Коломне, Кирове, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тульской области, Алтайском крае и ЯНАО, а также тестируется в ряде других муниципалитетов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В основе решения лежат данные «Контур.Фокуса» и метод автоматического построения цепочек связей между физлицами и субъектами предпринимательской деятельности. Все используемые данные являются публичными – содержатся в открытых реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, проверка статуса плательщика НПД). Никакие персональные данные служащих при проверках не передаются, обмен информацией идет в разрезе ИНН.

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «Выявление конфликта интересов — одна из самых сложных задач в противодействии коррупции. Чаще всего он не связан со взятками: служащий получает нематериальную выгоду, а такие факты труднее всего доказывать. Автоматизация проверок с помощью «Контур.Фокуса» позволяет в течение нескольких минут проанализировать более 2000 цепочек связей, как вертикальных, так и горизонтальных и выявить возможную аффилированность с конкретным субъектом предпринимательской деятельности. А также проверить ранее проведенные закупки, и распределение оказанных мер поддержки на предмет возможного конфликта интересов и нарушения требований ФЗ № 273. Мы видим высокий интерес к нашему сервису и продолжим его развивать. В перспективе обогатим данными из социальных сетей, добавим методы OSINT, которые предполагают подключение инструментов искусственного интеллекта».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд руб.

Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Власти: «Почта России» дискриминирует частные почтовые службы посредством «Госуслуг»

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Конференции

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024