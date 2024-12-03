Более 65 тыс. сотрудников госсектора и бизнеса прошли курсы ИБ-грамотности от «СерчИнформ»

«СерчИнформ» с 2020 г. реализует образовательные инициативы в области повышения ИБ-грамотности сотрудников государственных организаций и бизнеса, за четыре года курсы были проведены для учреждений и организаций 59 субъектов России, мероприятия в общей сложности посетили более 65 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

В 2024 г. слушателями стали более 5 тыс. сотрудников и руководителей федеральных ведомств: Минтранса России, Рослесхоза и др., а также 12 регионов России: Республик Бурятия, Хакасия, Чувашия, Алтайского и Пермского краев, Астраханской, Калининградской областей и иных. Обучение было бесплатно для всех участников.

Эксперты «СерчИнформ» проводят обучение в формате вебинаров двух уровней в зависимости от роли сотрудников в организации. В рамках основного курса «Защита рабочих и личных данных в кризисное время» сотрудники, которые работают с ПДн и другой конфиденциальной информацией, знакомятся с правилами безопасного обращения с данными на рабочем месте, учатся распознавать социальную инженерию и другие уловки кибермошенников.

«Интенсивная цифровизация государственного управления, внедрение цифровых сервисов для обработки информации и взаимодействия с гражданами в условиях усугубления киберугроз, требуют регулярного повышения ИБ-компетенций сотрудников, напрямую работающих с защищаемыми данными. Для этого мы привлекли наших коллег к участию в мероприятии «СерчИнформ». В ходе учебного вебинара полезная информация о современных ИБ-угрозах и способах противодействия им была донесена в практико-ориентированной и понятной для слушателей форме», – сказала Татьяна Брыткова, заместитель министра цифрового развития Владимирской области.

Каждый курс эксперты компании проводят в режиме реального времени: участники задают вопросы напрямую лектору, проясняют сложные темы, разбирают реальные ситуации.

«До сих пор большая часть ИБ-инцидентов происходят из-за нарушений, которые допускают сотрудники. При этом наш опыт и исследования показывают, что большая часть таких инцидентов – не умышленные «сливы», а ошибки сотрудников, не владеющих в достаточной мере базовыми ИБ-компетенциями. Повышение цифровой грамотности сотрудников снижает риски нарушений и, в конечном итоге, угрозу негативных последствий для организаций», – сказал Леонид Чуриков, ведущий аналитик «СерчИнформ».

Также в 2024 г. в партнерстве с ФГУП НПП «Гамма» и при поддержке Минпромторга России «СерчИнформ» провела проект по обучению ИБ-компетенциям руководителей и ИТ- и ИБ-специалистов промышленных предприятий во всех регионах России. Учебные вебинары «Информационная безопасность в промышленности» посетили более 1 тыс. слушателей из 720 компаний.

Участники изучили регуляторные требования к защите информсистем производственных предприятий, в том числе критической информационной инфраструктуры, а также организационного и технического обеспечения ИБ.

«Актуальность ИБ-обучения и информирования персонала производственных организаций, большинство которых являются субъектами КИИ, обусловлена не только нормативными требованиями, но и потребностями бизнеса. ИБ-инциденты сейчас несут значительную угрозу нормальному функционированию предприятий. Чтобы поделиться опытом наших экспертов, мы вместе с «СерчИнформ» провели серию учебных вебинаров. К ним присоединились более 1000 представителей различных организаций: от системообразующих предприятий до небольших региональных производств. По итогам наших мероприятий мы видим рост активного интереса к информационной безопасности в отрасли», – сказал Дмитрий Бубнов, руководитель Центра менеджмента компьютерных инцидентов ФГУП НПП «Гамма».