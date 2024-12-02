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Малый ИT-бизнес привлек кредиты с господдержкой на 24 млрд рублей

Малый и средний бизнес из сферы ИT по данным за III квартала 2024 г. привлек кредиты с финансовой господдержкой на общую сумму более 24 млрд руб. Объем кредитования в сравнении с таким же периодом 2023 г. вырос на 17%. При этом в 3,3 раза увеличилась кредитная поддержка с использованием «зонтичных» поручительств «Корпорации МСП». Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«В этом году весь объем финансовой поддержки малому и среднему ИT-бизнесу «Корпорация» предоставила с использованием «зонтичных» поручительств, – сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. – Общая сумма кредитов, полученных при помощи данного механизма, достигла за девять месяцев почти 11,8 млрд руб., что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период».

Он также уточнил, что годом ранее МСП из сферы ИT получили с участием «Корпорации МСП» финансовую поддержку на сумму 4,5 млрд руб., из которых под «зонтичные» поручительства было привлечено немногим более 3,5 млрд руб.

«Одновременно с ростом объемов поддержки увеличивается и число выданных кредитов. Оно за девять месяцев текущего года превысило 660, увеличившись в более чем три раза по сравнению с тремя кварталами прошлого года», – сказал Александр Исаевич.

«Зонтичные» поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать одного млрд руб. при сроке кредитования до 15 лет. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.

Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента Владимира Путина в 2021 г. и реализуется «Корпорацией МСП» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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