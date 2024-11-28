Дмитрий Григоренко: Цифровая модель управления нацпроектами позволяет обеспечить высокую эффективность их реализации

Цифровая модель управления Национальными проектами позволяет обеспечить высокую эффективность их реализации при увеличении количества самих проектов с 2025 г. Об этом заявил заместитель председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко на стратегической сессии «Национальные проекты 2025-2030».

Участники сессии обсудили предстоящий старт новых национальных проектов и работу по мониторингу их реализации.

Количество нацпроектов увеличилось с 16 до 19, включая восемь проектов технологического лидерства.

Было отмечено, что новые национальные проекты стали более масштабными, предполагают еще больше межведомственного взаимодействия и включают в себя 118 федеральных проектов вместо действующих 91.

«Мы сосредоточены на масштабировании успешных решений реализации нацпроектов. Наша цифровая модель управления проектами работает в режиме реального времени и использует передовые алгоритмы для прогнозирования невыполненных мероприятий и настроена на предотвращение проблем заранее», - сказал Дмитрий Григоренко.

На сессии также было отмечено, что к 2026 г. должен быть завершен перевод в цифровой формат всей отчетности и источников данных в рамках реализации Национальных проектов.

В 2025 г. Правительство планирует запустить на базе государственной автоматизированной системы «Управление» аналитическую панель, которая поможет губернаторам контролировать исполнение наиболее приоритетных федеральных задач, реализуемых на уровне конкретного региона.

«В 2025 г. мы планируем запустить универсальный дашборд для губернаторов, который предоставит актуальную информацию о выполнении национальных проектов, федеральных поручений, субсидиях и стадии рассмотрения обращений к федеральным органам. Это создаст удобный канал двусторонней связи и повысит прозрачность взаимодействия между Правительством и регионами», - отметил Дмитрий Григоренко.

Цифровая модель управления работает в России с 2020 г. и используется для реализации ключевых проектов и задач. С ее помощью осуществляется, в том числе, мониторинг реализации национальных проектов России.

Модель функционирует на базе государственной автоматизированной системы управления, которая позволяет эффективно работать с большими данными.

В режиме реального времени с ее помощью контролируется, на каком этапе реализации находится проект, ведется мониторинг строительства объектов - школ, больниц, дорог, доступного и комфортного жилья, рассчитываются риски исполнения конкретных мероприятий.