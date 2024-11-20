CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Нижегородская область среди первых регионов страны внедрит новые сервисы на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности и комфорта пассажиров

Нижегородская область станет участником эксперимента по внедрению цифровых платформ для повышения безопасности и эффективности работы транспорта - Федеральной навигационно-информационной системы и Системы контроля пассажирских перевозок. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Проекты создаются на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и позволят региону получить инструменты для онлайн-мониторинга и управления транспортном комплексом. Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Федеральная навигационно-информационная система, разрабатываемая АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России, улучшит качество и достоверность информации для пассажиров Нижегородской области в онлайн-режиме о маршрутах и графике движения общественного транспорта на региональном, городском и межмуниципальном уровнях. Система контроля пассажирских перевозок повысит прозрачность работы межрегиональных перевозчиков и соблюдения транспортными компаниями требований по безопасности и комфорту пассажиров.

«Наши стратегические партнерские взаимоотношения будут направлены на развитие информационных технологий и навигационной деятельности за счет расширения применения услуг на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в транспортной отрасли, в том числе в сфере пассажирских перевозок, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях. Помимо этого, мы намерены сотрудничать при разработке и реализации технологических инициатив и проектов в сфере информационных технологий и навигационной деятельности», - сказал Сергей Морозов.

Алексей Райкевич отметил, что Нижегородская область входит в число федеральных лидеров и активно использует данные от «ЭРА-ГЛОНАСС» для управления транспортным комплексом, повышения безопасности и пассажиров.

«Нижегородская область входит в топ-10 регионов в нашем совместном с Ространснадзором рейтинге. Более 80% общественного транспорта подключено к платформе мониторинга на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», и данные от госинформсистемы помогают все большему числу пассажиров планировать свой маршрут, видеть точное время прибытия транспорта в популярных онлайн-сервисах, мобильных приложениях. Следующим шагом станет интеграция региона в Федеральную навигационно-информационную систему - государственную цифровую платформу мониторинга любых видов транспорта. Такое решение позволит повысить эффективность работы общественного транспорта. Участие Нижегородской области во внедрении Системы контроля пассажирских перевозок станет вкладом в повышение безопасности межрегиональных пассажирских перевозок во всем Приволжском федеральном округе», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

На российских заводах проведут тотальный переучет станков. Пишется новая стратегия развития 3D-технологий

Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря

ИТ-гигант лишился полумиллиардного госконтракта после грандиозного скандала. Баги в его ПО сотням людей стоили свободы и карьеры

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024