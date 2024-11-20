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Метрические книги Московской области можно будет изучать онлайн

В Центральный государственный архив Московской области поставлены три отечественных планетарных сканера «ЭларСкан» для оцифровки редких и ценных документов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

ГБУ Московской области «ЦГАМО» ведет свою историю с 20 мая 1937 г., когда в соответствии с распоряжением по Московскому областному архивному управлению произошла реорганизация управления и в его подчинении были образованы три областных архива: исторический, военно-окружной архив и Октябрьской революции. Основными задачами архива на протяжении нескольких десятков лет остаются обеспечение сохранности документов, комплектование и их использование. Сегодня в ЦГАМО хранится свыше 23972 фонда и 5989573 единицы хранения. Богатейшие документальные источники разносторонне характеризуют историю Московской губернии и области, частично Москвы и даже Центрального промышленного района России, начиная с 1917 г. по середину 1990-х гг., в том числе национализацию заводов, фабрик, реконструкцию предприятий области, преобразования в сельском хозяйстве, в сфере культуры.

Чтобы систематизировать большой объем информации и сохранить бумажные оригиналы, Архив проводит работу по созданию электронных баз данных документов.

Отечественные планетарные сканеры линейки «ЭларСкан», два устройства модели «ЭларСкан А2-600РА» и комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А1-600КС», помогут ускорить этот процесс и обеспечат качественное безопасное сканирование даже для ветхих экземпляров различного формата. Так, «ЭларСкан А2-600РА» позволяет получать образы с оптическим разрешением до 600 dpi и сканировать широкоформатные документы до А2+ весом до 15 кг. В свою очередь, «ЭларСкан А1-600КС» предназначен для быстрой и удобной оцифровки книг, чертежей, карт, газет, журналов, афиш, картин и толстых подшивок весом до 50 кг, наличие V-образной колыбели с изменяемым углом раскрытия позволяет бережно сканировать книжные памятники и другие книги с неполным раскрытием, гарантируя сохранность изданий.

«К оцифровке на новых сканерах планируются особо ценные документы Архивного фонда Российской Федерации, которые имеют непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую важность для общества и государства и в отношении которого установлен особый режим учета, хранения и использования, – отметили в отделе цифрового архива ГБУ Московской области «ЦГАМО». – Особое внимание заслуживают церковные метрические книги Московской области 1837-1919 гг., полученные электронные копии образуют страховой фонд, который позволит сотрудникам работать с цифровой копией дела без необходимости обращаться к бумажному оригиналу, тем самым продлевая его физическую сохранность. Одновременно будет создан фонд пользования, который загружается на наш портал «Архивы Московской области» и доступен для ознакомления гражданам, историкам, краеведам и всем желающим».

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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