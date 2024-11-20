CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Калининградская область повысит эффективность управления общественным транспортом и безопасность перевозок пассажиров с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

Калининградская область станет участником эксперимента по внедрению цифровой платформы для повышения безопасности и эффективности работы транспорта - Федеральной навигационно-информационной системы. Проект создается на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и позволит региону получить инструменты для онлайн-мониторинга и управления транспортном комплексом. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Федеральная навигационно-информационная система, разрабатываемая АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России, улучшит качество и достоверность информации для пассажиров Калининградской области о маршрутах и графике движения общественного транспорта в онлайн-режиме на городском и межмуниципальном уровнях.

«Калининградская область традиционно выступает передовым регионом для внедрения инновационных решений, которые затем масштабируются на всю страну. Подписание соглашения о сотрудничестве с АО «ГЛОНАСС» в сфере информационных технологий и навигационной деятельности – яркий пример такого подхода. Участие в пилотных проектах по внедрению федеральной навигационно-информационной системы и системы контроля пассажирских перевозок позволит нам значительно улучшить качество и безопасность пассажирских перевозок, повысить эффективность работы общественного транспорта и создать более комфортные условия для жителей региона. Уверен, что опыт Калининградской области станет ценным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры всей России», – отметил Александр Рольбинов.

Алексей Райкевич отметил, что Калининградская область использует данные «ЭРА-ГЛОНАСС» для управления транспортным комплексом, повышения безопасности и пассажиров.

«Калининградская область входит в тройку регионов-лидеров в нашем совместном с Ространснадзором рейтинге. Более 80% общественного транспорта подключено к платформе мониторинга на основе «ЭРА-ГЛОНАСС», и данные от госинформсистемы помогают все большему числу пассажиров планировать свой маршрут, видеть точное время прибытия транспорта в популярных онлайн-сервисах, мобильных приложениях. Следующим шагом станет интеграция региона в Федеральную навигационно-информационную систему - государственную цифровую платформу мониторинга любых видов транспорта», - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

На российских заводах проведут тотальный переучет станков. Пишется новая стратегия развития 3D-технологий

Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря

ИТ-гигант лишился полумиллиардного госконтракта после грандиозного скандала. Баги в его ПО сотням людей стоили свободы и карьеры

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024