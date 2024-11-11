Завершен первый этап внедрения российских ИТ-решений в Министерстве здравоохранения Приморского края

Компания «Информационный центр» при поддержке Axoft реализовала пилотный проект по эксплуатации российских решений «Ред Софт» на более чем 600 рабочих мест в продуктивной среде сферы здравоохранения Приморского края. В результате успешного пилотирования медицинская организация сможет заменить около 75% своей инфраструктуры на отечественное ПО, в том числе реализовать полноценную замену системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Министерство здравоохранения Приморского края – орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в сфере здравоохранения на территории региона. Есть потребность провести мероприятия по импортозамещению инфраструктурного ПО.

К задаче по пилотному внедрению продуктов, которые позволят Министерству сделать максимально бесшовный переход на отечественное решение, подключились компания «Информационный центр», специализирующаяся на оказании полного спектра услуг в области защиты информации, и техническая команда центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft.

Технические специалисты подведомственной Министерству здравоохранения Приморского края медицинской организации КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6» при поддержке инженеров Axoft и «Информационный центр» завершили пилотное внедрение отечественных решений «Ред Адм» Промышленная редакция, «РеД Виртуализация», «Ред ОС». В проекте участвовали три филиала организации, места диагностических и исследовательских лабораторий, функциональной и лучевой диагностики, бухгалтерия – всего более 600 рабочих мест.

Работы проходили в несколько этапов. На первом были реализованы: доставка и предварительная настройка сервера; установка оборудования в серверной, подключение «Ред Адм Служба Каталога» к действующему домену.

На втором этапе была реализована настройка программного обеспечения. В режиме удаленного доступа техническая команда проекта развернула и настроила хостовую ОС для «Ред Виртуализации», установила «Ред Виртуализацию» на «Ред ОС» с сертификатом ФСТЭК России. Далее, как новая обособленная инфраструктура, было развернуто решение «Ред Адм» с подключением в текущую ИТ-систему заказчика, выстроены доверительные отношения со старым доменом.

«Пилотное внедрение для заказчика любой отрасли – это возможность максимально оценить, как будет работать решение в продуктивной среде, выяснить возможные подводные камни, снизить риски внедрения. Результатом пилотного развертывания решений в Министерстве здравоохранения Приморского края станет готовность к плавному переходу с уже существующей инфраструктуры Microsoft на отечественное ПО на базе решений "Ред Софт"», – сказал Дмитрий Потехин, директор по развитию бизнеса в регионе Сибирь и Дальний Восток компании Axoft.

«Впереди – задача по созданию контроллеров доменов на базе отечественного ПО. Необходимы подобные инициативы, в связи со сложностью и разнообразием оказываемых услуг в каждой медицинской организации», – сообщили в Министерстве здравоохранения Приморского края.

«КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №6" осознанно и проактивно подходит к построению собственной инфраструктуры, уделяя внимание вопросам безопасности и соблюдая баланс между формальными требованиями и интересами пациентов», – сказала главный врач Счасная Виктория Леокадиевна.

«В связи с насущной необходимостью оценить имеющиеся на российском рынке аналоги, опыт подобного пилотирования крайне важен как для отдельной медицинской организации, уже готовой к переходу, так и для отрасли в целом. Здравоохранение отличается особыми требованиями к продуктам, обеспечивающим непрерывность функционирования всех сервисов и при этом закрывающим требования законодательства по защите информации», – сказал Ким Вячеслав Семенович, генеральный директор ООО «Информационный центр».

«Успешная работа решений "Ред Софт" в КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №6" – пример того, как российские компании могут эффективно внедрять отечественное ПО, обеспечивая при этом бесшовный переход и сохранение работоспособности систем. Мы рады, что наше ПО продемонстрировало высокую надежность и совместимость. Теперь учреждение сможет перевести свою ИТ-инфраструктуру на российские решения. Уверен, что этот проект станет отличным примером для других организаций, стремящихся к импортозамещению», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».