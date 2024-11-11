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Политехнический музей и «Литрес» выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки»

К юбилейному году Политехнический музей и книжный сервис «Литрес» выпустили аудиопроект «Нескучные истории библиотеки», который доступен в «Литрес Журнале» с 11 ноября. Он знакомит слушателей с историей и фондами одной из старейших научно-технических библиотек. Аудиопроект разбит на восемь небольших рассказов об историческом наследии библиотеки, которые динамично описывают множество событий, разворачивающихся вокруг книг, включенных в цикл и находящихся в библиотеке до сих пор. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

Кроткие рассказы перенесут слушателя во времена XIV-XIX веков и позволят оказаться в центре исторических событий, разворачивающихся вокруг создания таких книг, как «Флоринова экономия», «Полидора Виргилия Урбинского восемь книг о изобретателях вещей» и многих других. Самые старые из них — сборники трудов Эразма Роттердамского и Бюде Гийома — датированы XIV веком. Также в библиотеке хранятся учебники, по которыми учил и учился Ломоносов.

Как сделать в домашних условиях целебный зубной порошок? Как в Политехнической библиотеке нашли клад? Кто такая «бабушка» научно-популярных книг и как прошел первый фестиваль света в Москве? Об этом и многом другом слушатели смогут узнать из «Нескучных историй библиотеки».

«Созданная виднейшими российскими учеными конца XIX века, Политехническая библиотека является одной из старейших и крупнейших научно-технических библиотек страны, — сказал Дмитрий Александрович Кожанов, генеральный директор Политехнического музея. — В фондах нашей библиотеки находятся поистине уникальные книжные памятники, и мы хотим познакомить вас с их удивительными историями».

«Мы часто делаем аудиопроекты, которые могут заинтересовать даже самую искушенную аудиторию. "Нескучные истории библиотеки" помогут прочувствовать атмосферу реальной библиотеки и ее необычных книг. Рассказы увлекательны сами по себе, но ими также можно заинтересовать и малочитающих подростков. Этому способствует и аудиоформат, и озвучка от популярных блогеров, да и сам проект вписывается в хэштеги #BookTok», — сказала Елена Тарасова, нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес».

Проект озвучен голосами популярных российских блогеровАлены Бердовой и Георгия Лобушкина. Каждый из них поведает слушателям о четырех увлекательных историях, связанных с Политехнической библиотекой.

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