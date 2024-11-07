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Онлайн-услуга для предпринимателей Подмосковья стала еще лучше

На портале госуслуг Московской области к услуге по оформлению субсидий для бизнеса подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Если пользователь решит оформить повторное заявление на услугу, то новый онлайн-сервис выведет на экран модальное окно, где будет указано, что предыдущее заявление еще на рассмотрении у ведомства, и закроет возможность подачи новой заявки. Таким образом, если заявление уже было подано, но ответ от ведомства пока не поступил, то необходимо будет дождаться его обработки и только после этого снова заполнять онлайн-форму. Новшество поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимателей». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, указать цель обращения – частичная компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования, либо частичная компенсация затрат субъектам, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. После этого следует заполнить поля заявления и приложить подтверждающие документы.

Ведомство рассмотрит заявление. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

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