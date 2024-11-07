ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21»

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21». Это еще один шаг в рамках масштабного сотрудничества между Сбербанком и Сеченовским университетом Минздрава России, объединяющий уникальные компетенции в сферах образования и здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Совместный кампус стал первым в России, открытым для обучения современным цифровым навыкам и технологиям студентов ведущего медицинского исследовательского университета страны. Специально для данного проекта «Школа 21» совместно с индустрией здоровья Сбера и Сеченовским университетом Минздрава России разработала учебную программу, адаптированную для врачей. В рамках основного обучения участники смогут изучать основы веб-разработки, API, анализ данных и нейронные сети в медицине. Курс включает 6 практических проектов, что даёт участникам возможность реализовать свои идеи и получить опыт работы в команде.

Старт специализированному для медицинского сообщества проекту дали президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф, Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, Ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко и другие почетные гости.

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «Я поздравляю Сеченовский университет и всех студентов с уникальной возможностью получить суперобразование в новом кампусе "Школы 21". Здесь классическое фундаментальное образование сочетается с прикладным, благодаря чему специалисты с хорошим уровнем фундаментальных знаний смогут сразу же приступить к работе, стать цифровыми инженерами медицины будущего. Более того, здесь ребята прокачивают мягкие навыки, которые также имеют большое значение. Думаю, что мы делаем очень важный шаг в направлении будущего образования и будущего здравоохранения».

Михаил Мурашко, Министр здравоохранения России: «Компетенции современного врача расширяются и без знаний в сфере ИT, конечно, не обойтись. Практикующему врачу сегодня приходится пользоваться современными информационными системами, системами поддержки принятия решений, а также системами, которые позволяют анализировать определенные данные. С помощью программы по обучению наших студентов-медиков дополнительным навыкам в сфере ИT мы создаем для них новые преференции и конкурентные преимущества для выбора работы, движения по жизненному пути. Это видно по их глазам — молодые люди горят, инициативные и совершенно точно заряжены на активное развитие нашей отрасли».

Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета Минздрава России: «В Сеченовском Университете студенты, которые получают основное медицинское образование, параллельно могут освоить уникальные цифровые компетенции. Перед Первым МГМУ стоит задача трансформации в исследовательский медицинский университет мирового уровня к 2030 г., и без студентов и молодых ученых с этим не справиться. Мы сегодня видели ребят, которые сидели за компьютерами и решали конкретные задачи. Это в основном студенты 4,5,6 курсов. Они понимают, что хотят получить от обучения в цифровом кампусе. Кто-то из участников в дальнейшем пойдет работать в научно-исследовательские институты, а кто-то — в практическое здравоохранение, но знание ИT в любом случае станет большим подспорьем для будущих специалистов. Студенты хорошо подготовлены, и они нам необходимы в Научно-технологическом парке биомедицины Сеченовского Университета, наших институтах, где мы создаем новые лекарственные препараты, биопродукты, медицинские изделия, медицинское оборудование».

Чтобы поступить в совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21», студенту университета нужно пройти «бассейн», который помогает быстро погрузиться в ИТ. Основной язык программирования — Python. Он прост в изучении, его широко применяют в биоинформатике. С его помощью обрабатывают медицинские данные, на нём пишут приложения для диагностики и прогнозирования заболеваний.

Первый «бассейн» совместного кампуса уже завершён, в нем участвовали 122 человека. Средний возраст участников ― 20 лет, 64% из них ― девушки.

В октябре в кампусе стартовало первое основное обучение, в нем участвуют 59 человек. Оно проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. В результате участники получают не только твёрдые, но и мягкие навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.

Кампус занимает почти тысячу кв. м и находится в Сеченовском университете Минздрава России в Москве на Зубовском бульваре, 37. В нем 127 рабочих станций. Он открыт для всех участников 24/7.