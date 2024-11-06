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Акции «Группы Аренадата» включены в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики

«Группа Аренадата», ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о том, что Московская биржа включила ее обыкновенные акции в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Изменения вступили в силу с 6 ноября 2024 г. Ранее акции «Группы Аренадата» были включены в сектор Рынка Инноваций и Инвестиций Московской биржи.

Включение акций в перечень позволяет инвесторам — физическим лицам, непрерывно владеющим ценными бумагами от одного года, — при выполнении ряда условий воспользоваться освобождением от уплаты НДФЛ (налога на доходы физических лиц) с дохода от продажи акций. Согласно налоговому законодательству, с 1 января 2025 г. размер дохода в связи с продажей ценных бумаг, включенных в перечень, ограничен суммой ₽50 млн.

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