ИИ-решения Сбербанка и правительства Москвы помогли терапевтам московских поликлиник поставить более 17 млн диагнозов

Сервис для постановки заключительного диагноза, разработанный совместно компанией «СберМедИИ», Лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка и правительством Москвы, внедрен в работу всех взрослых поликлиник Москвы с конца 2023 г.

За это время диагностический ассистент помог терапевтам и врачам общей практики поставить более 3 млн заключительных диагнозов по данным электронной медицинской карты (ЭМК). Кроме того, в столичных поликлиниках уже четыре года работает цифровой помощник врача «ТОП-3», с помощью которого поставлено уже более 14,4 млн предварительных диагнозов на первичных приемах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Диагностический ассистент работает следующим образом: врач определяет заключительный диагноз, ИИ параллельно анализирует данные пациента и также формирует диагноз. Если он совпадает с мнением врача, сервис информирует, что поддерживает специалиста в его решении. Если диагноз отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом и предлагает свой вариант.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Искусственный интеллект — технология, которая уже сегодня показала эффективность в решении медицинских задач. Индустрия здоровья «Сбера» и компании-партнеры разрабатывают и внедряют сервисы, в которых ИИ участвует в расшифровке снимков, подготовке рентгенологических заключений и помогает врачам первичного звена здравоохранения. Совместно с Правительством Москвы мы внедрили во все столичные поликлиники два диагностических ИИ-помощника для постановки предварительных и заключительных диагнозов пациентам. За время применения этих решений было поставлено уже более 17 млн диагнозов. Это огромная цифра, за которой стоит значительная экономия времени врачей на выполнение рутинных действий и возможность сосредоточиться на сложных медицинских случаях. Мы работаем в тесном взаимодействии с врачами-экспертами и представителями сферы здравоохранения, чтобы создавать и совершенствовать продукты и сервисы для врачей и пациентов».

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: «Сервис для постановки заключительных диагнозов был обучен на беспрецедентно большом объеме данных – на записях о 30 млн визитов пациентов за два года. При его разработке также учитывалось экспертное мнение столичных врачей. Сегодня уже год сервис используется во всех взрослых московских поликлиниках, и мы продолжаем на регулярной основе отслеживать его достоверность и точность, в том числе с привлечением экспертов — наших врачей. Это стандартная практика мониторинга всех работающих в городе продуктов искусственного интеллекта. Так, по итогам года работы по ряду диагнозов потребовалось дообучение модели. Сейчас у врачей работает обновленный сервис с точностью постановки диагноза выше 80%, по некоторым диагнозам он превышает уже 90%. Сервис помогает на приеме устанавливать наиболее распространенные среди москвичей и значимые заболевания, чаще всего требующие диспансерного наблюдения, например, сахарный диабет, артериальная гипертония, астма, язва, ревматоидный артрит и другие. Когда пациент повторно приходит к врачу, диагностический ассистент анализирует все данные из электронной медицинской карты за последние два года, включая дату приема, в том числе результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы, протоколы осмотров специалистов. На сегодняшний день с помощью сервиса терапевты и врачи общей практики поставили порядка 3 млн заключительных диагнозов. Совместно с компанией «СберМедИИ» и Лабораторией ИИ «Сбера» мы также разработали и внедрили четыре года назад еще один сервис, который помог поставить более 14,4 млн предварительных диагнозов».