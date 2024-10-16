ДИТ Москвы: более 100 млн счетов оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и городских мобильных приложениях

За семь лет сервис «Мои платежи» на портале mos.ru стал одним из самых востребованных способов оплаты: с его помощью горожане и представители бизнеса оплатили более 100 млн счетов на портале mos.ru и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, благодаря постоянному развитию сервиса его востребованность растет. Если за первый год работы горожане оплатили 5,3 млн счетов, то только с начала 2024 г. – уже более 14,6 млн. А число уникальных пользователей с момента запуска сервиса «Мои платежи» увеличилось почти в три раза. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Чаще всего жители пользуются сервисом, чтобы внести платежи за детский сад, продленку, кружки и секции, оплатить единый платежный документ, электроэнергию, домашний телефон и интернет, пополнить лицевой счет карты «Москвенок», а также сделать пожертвование в благотворительную организацию. Юридические лица и индивидуальные предприниматели наиболее часто используют сервис для оплаты единого платежного документа арендатора и различных пошлин.

«Мои платежи» – один из самых востребованных сервисов оплаты счетов за городские, федеральные и коммерческие услуги среди жителей и предпринимателей столицы. Благодаря удобному функционалу, широкому выбору доступных для оплаты услуг, а также возможности использовать различные способы оплаты с каждым годом растет не только количество платежей, но и число постоянных пользователей сервиса. Если в первый год работы «Моими платежами» регулярно пользовались около 600 тыс. человек, то в 2024 г. – уже 1,4 млн. Ежегодно мы расширяем функционал сервиса «Мои платежи» и внедряем современные инструменты, которые позволяют всегда быть в курсе выставления новых счетов и максимально сокращать время для их оплаты», — сказал Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий.

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в городских мобильных приложениях объединяет на одной платежной витрине счета за почти 9 тыс. городских и коммерческих услуг. Сервис автоматически находит неоплаченные счета по реквизитам документов, если у пользователя имеется стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru, а в личном кабинете заполнена необходимая информация. Развитие сервиса предоставило жителям возможность пользоваться автоматическим поиском начислений и своевременно их оплачивать, сохранять реквизиты платежной карты, а также использовать пакетную оплату сразу, выбирая несколько счетов одновременно.

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru был запущен в конце 2017 г. Уже в 2018 г. в сервисе появилась возможность настраивать автоплатежи и шаблоны, которые позволяют упростить оплату регулярных платежей.

С 2021 г. сервис «Мои платежи» стал доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Он позволяет представителям бизнеса оплачивать около 5 тыс. городских и коммерческих услуг. Для автоматического поиска выставленных счетов в корпоративном кабинете портала mos.ru должны быть указаны ИНН и КПП (для индивидуальных предпринимателей достаточно только указать ИНН).

В 2022 г. для экономии времени при поиске счетов в сервисе появились новые опции. Стало возможным настраивать уведомления о выставленных счетах и пользоваться виджетами быстрого поиска счетов: «Счет по УИН» (уникальному идентификатору начисления) и «Свидетельство ТС» (транспортного средства). С их помощью можно быстро находить счет за услугу, которая оплачивается впервые, если в личном кабинете недостаточно сведений для автоматического поиска.

В 2023 г. в сервисе стал доступен еще один виджет быстрого поиска счетов – «Документы и данные». Он особенно полезен в случаях, когда горожанин оплачивает какой-либо счет впервые и ранее не указывал необходимые для этого сведения в своем личном кабинете. С его помощью можно быстро добавить данные паспорта, СНИЛС и других необходимых для поиска счетов документов, а также сведения о недвижимости и транспортных средствах. Кроме того, виджет позволяет вносить сведения о документах членов семьи, если нужно быстро найти и оплатить их счета. Добавленную информацию можно сохранить в личном кабинете, чтобы в дальнейшем для оплаты аналогичных счетов уже не приходилось вводить ее вручную.

В 2023 г. у горожан появилась возможность оплачивать в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru счета за городские услуги через систему быстрых платежей. А в 2024 г. этот способ оплаты стал доступен для оплаты всех счетов как на портале, так и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». До 10 января 2025 г. с помощью СБП можно не только оплачивать все городские счета без комиссии, но и получать кешбэк в размере одного процента от внесенной суммы.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».