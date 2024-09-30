В Петербурге запустили проект для школьников «Цифровое просвещение на Северо-Западе»

Первое занятие в рамках проекта «Цифровое просвещение на Северо-Западе» прошло в Санкт-Петербурге на площадке детского технопарка «Кванториум». Школьникам предстоит прослушать цикл из трех лекций, посвященных основам безопасного и этичного поведения в цифровой среде, а первый урок на тему кибербезопасности провели вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин и директор макрорегиона «Северо-Запад» Т2 Сергей Тимошин. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В ходе занятия школьники узнали о видах мошенничеств, направлениях хакерских атак, правилах создания паролей и безопасности в сети. Проект реализует компания Т2 при поддержке Федерального центра дополнительного образования Минпросвещения России в регионах Северо-Западного федерального округа, правительства Санкт-Петербурга. Эксперты компании Т2 подготовили серию уроков для школьников 5-11 классов.

В программу курса вошли три занятия, разделенных на блоки: кибербезопасность, цифровая этика и цифровая грамотность. Лекции пройдут в течение учебного года в регионах СЗФО на базе технопарка «Кванториум», в школах, ИТ-клубах и на других площадках.

«В цифровом пространстве есть свои правила гигиены и медиаграмотности. К использованию интернета и потреблению информации стоит относиться так же, как к потреблению в физическом мире. Наша компания заботится о своих абонентах и учит их грамотно и безопасно взаимодействовать с цифровой средой. Таким образом, мы вносим вклад в формирование культуры безопасного и эффективного использования цифровых ресурсов и устройств, знакомим с основами безопасности в Сети, повышаем уровень цифровой грамотности среди школьников и их родителей», — сказал директор макрорегиона «Северо-Запад» Т2 Сергей Тимошин.

«В условиях стремительного развития технологий и повсеместного распространения интернета молодое поколение оказывается под влиянием множества рисков, связанных с неправильным использованием цифровых инструментов. Образование в области информационной безопасности становится важнейшим аспектом подготовки граждан, способных защищать свои данные и осознанно распоряжаться информацией. Цифровая гигиена — это не просто мода, это необходимость. Знание основ безопасности в сети позволяет не только предотвратить угрозы, но и формирует уверенность пользователей в своих действиях», — сказал вице-губернатор Санкт Петербурга Станислав Казарин.