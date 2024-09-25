Программные роботы ускорят подготовку ответов на обращения петербуржцев

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга внедрил в свою работу двух программных роботов. Они позволят оптимизировать процесс подготовки ответов по обращениям, поступающим через портал «Наш Санкт-Петербург» и Единую систему электронного документооборота и делопроизводства (ЕСЭДД).

Внедренные роботы структурируют все входящие на эти платформы сообщения и вносят информацию в единый реестр по истории обращений, которым пользуются сотрудники Комитета по печати, а также подведомственных ему учреждений.

Роботам требуется 10 минут, чтобы загрузить в реестр всю информацию за прошедшие сутки с портала «Наш Санкт-Петербург» и ЕСЭДД. Это избавляет сотрудников Комитета от рутинной работы и позволяет быстрее и качественнее готовить ответы по вопросам петербуржцев.

Процесс роботизирован в рамках программы «Эффективный регион», реализуемой по поручению губернатора Александра Беглова.

«Оперативные ответы органов власти на вопросы граждан являются одним из основных показателей, по которым измеряется эффективность и прозрачность работы регионов. Помимо двух программных роботов, уже внедренных в деятельность Комитета по печати, сейчас завершается разработка третьего решения, которое аналогично упростит процесс ответов на вопросы жителей, поступившие не только через портал ″Наш Санкт-Петербург″ и ЕСЭДД, но и из других источников», – сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

«При создании алгоритмов обработки информации роботами во взаимодействии с Санкт Петербургским информационно-аналитическим центром, мы преследовали две основные задачи: повысить скорость и эффективность обработки большого массива данных системы по обращениям жителей Санкт-Петербурга. В том числе вывести на новый качественный уровень взаимодействие с заявителями, минимизировав шаблонность и формализм в нашей работе. Для примера, в месяц сотрудниками Комитета по печати обрабатывается более полутора тысяч обращений, поступивших на портал ″Наш Санкт-Петербург″, ПОС и другие электронные платформы», – отметил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.