В Гостехнадзоре Санкт-Петербурга внедрили программного робота

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга совместно с Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром внедрила в свою работу программного робота. Он обеспечивает взаимодействие с несколькими автоматизированными информационными системами, используемыми инспекцией, а также с массивами данных с камер фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Городского мониторингового центра. Об этом CNews сообщили представители Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра.

Камеры идентифицируют на улицах Петербурга различную дорожную, коммунальную и сельскохозяйственную технику, которая не прошла технический осмотр. Идентификация ведется по государственному регистрационному знаку. Далее сведения о выявленных нарушениях поступают в Гостехнадзор Санкт-Петербурга дежурному инспектору. Робот помогает ему составлять необходимые документы по проведению контрольных надзорных мероприятий.

Сейчас робот проходит тестирование и показывает хорошие результаты. Время, затрачиваемое на выполнение операций по составлению и оформлению документов, сократилось в два раза.

«Решение, реализованное в Гостехнадзоре Санкт-Петербурга, обеспечило автоматизацию процессов по составлению служебных документов и внесению данных в информационные системы. Робот высвободил время инженеров-инспекторов для решения более важных задач. Проект демонстрирует хороший потенциал дальнейшей цифровизации деятельности инспекции по другим трудоемким и рутинным направлениям работы», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.