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Благотворительный фонд «Форпост помощи» передал курским школьникам ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) для дистанционного обучения

В Курской области 242 школы перешли на дистанционное обучение, еще 100 – на смешанный формат. Ноутбуки Inferit Compact стали частью технического оснащения для поддержки образовательного процесса в регионе. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В связи со сложной ситуацией в регионе 242 школы Курской области начали учебный год в дистанционном формате, еще около 100 школ реализуют смешанный формат обучения. Благотворительный фонд «ФОРПОСТ ПОМОЩИ» приобрел у компании «Инферит» (ГК Softline) ноутбуки Inferit Compact по специальной цене для поддержки образовательного процесса в регионе и передал устройства в четырех общеобразовательных учреждения региона.

Олег Епишин, директор по продажам «Инферит», прокомментировал: «Мы рады возможности внести свой вклад в поддержку образовательного процесса в Курской области. Inferit Compact – это надежные и производительные устройства, которые позволят ученикам полноценно учиться дистанционно. Мы считаем важным поддерживать образование в регионах, особенно в сложных ситуациях. Продолжим следить за развитием ситуации и рассматривать возможности дальнейшего участия в поддержке образовательных проектов в регионе».

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