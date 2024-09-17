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ДОМ.РФ представил методику оценки стройотрасли по степени внедрения искусственного интеллекта

Методика оценки строительной отрасли по степени внедрения искусственного интеллекта (ИИ) презентована на заседании экспертной группы при Минстрое России. Единую систему оценки, включающую 12 показателей, разработал ДОМ.РФ совместно с Минстроем России при участии отраслевого сообщества.

В заседании экспертной группы приняли участие замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, представители Росреестра, Главгосэкспертизы, участники Альянса в сфере искусственного интеллекта, а также крупнейшие вузы, технологические и строительные компании.

«В рамках работы экспертной группы по ИИ, которая функционирует с 2023 года, проведена значимая работа в нескольких направлениях. Уже создана методология оценки проникновения решений на основе искусственного интеллекта в строительной отрасли, а в настоящий момент ведётся работа по сбору данных и анализу внедрения таких технологий ключевыми участниками отрасли жилищного строительства. Также продолжается деятельность по выявлению нормативно-правовых барьеров в этой сфере. Для помощи компаниям в поисках необходимых продуктов на платформе наш.дом.рф запущен реестр отечественных отраслевых ИИ-решений, где уже представлены порядка 40 вендоров. Это поможет масштабированию ИИ на всех этапах инвестиционно-строительного цикла», – сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак сообщил, что новая методика поможет выявить уровень развития технологий ИИ в девелопменте. Она объединяет три подгруппы показателей, на основе которых будет сформирован общий индекс искусственного интеллекта в стройке.

«В процессе оценки мы будем выводить три подиндекса: технологический, экономический и социальный. В целом на индекс будут влиять такие критерии, как доля компаний, которые используют ИИ в своих процессах, экономическая выгода от использования ИИ, в том числе снижение затрат, увеличение производительности, влияние на рабочие условия и удовлетворённость сотрудников, обучение и повышение квалификации по ИИ-технологиям. Индекс эффективности применения ИИ в строительной отрасли позволит обеспечить объективную оценку вклада этих решений в достижение бизнес-целей, стимулировать внедрение искусственного интеллекта в отрасль, делая его использование более прозрачным и измеримым», – отметил Николай Козак.

В ходе заседания участники также подчеркнули важность создания единой платформы для обмена данными в строительстве. Отраслевой «полигон данных» может обеспечить более лёгкое и быстрое обучение ИИ-моделей за счёт доступа к размеченным машиночитаемым наборам сведений. В ближайшее время экспертная группа приступит к разработке единых стандартов обмена данными: будут определены структура, форматы и требования к качеству и актуальности данных. Также участники начнут оценку строительной отрасли по новой методике, результаты которой планируется представить уже в начале следующего года.

erid:LjN8KAAcAРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

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