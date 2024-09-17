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«Авантелеком» предложил создать единую платформу коммуникации в Хабаровском крае

Разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» представил собственную разработку «Единая регистратура», позволяющую объединить кол-центры всех медицинских организаций региона. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

На прошедшем событии в администрации Хабаровского края, приуроченном к празднованию Дня программиста, директор «Авантелеком» Владислав Вирясов представил новый продукт собственной разработки, позволяющий объединить коммуникации в государственных и муниципальных организациях региона.

Продукт «Единая регистратура» позволит повысить доступность медицинских услуг для пациентов и обеспечить гарантированный дозвон без ожидания на линии. Для руководителей контактных центров предоставляется детальный контроль работы операторов, еженедельные аналитические отчеты с рекомендациями и информационные экраны с основными показателями врачей со статистикой онлайн.

«Наши продукты помогают повысить уровень доступности государственных сервисов для большинства слоев населения. Повышение лояльности граждан, сокращение времени консультации и оказания услуги, разгрузка работы контакт-центра — ключевые метрики, на которые мы нацелены. Экономия на внедрении единой платформы может составить до 30 млн рублей, в сравнении с разработкой отдельных платформ для каждой отдельной структуры. Мы открыты к диалогу и готовы обсудить возможные варианты сотрудничества», — отметил Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

В рамках единой платформы коммуникаций «Авантелеком» предлагается внедрить голосового ассистента губернатора Хабаровского края и объединить кол-центры медицинских организаций региона в единую сеть. Решение позволит автоматизировать приём обращений граждан в контакт-центры МФЦ, органы социальной поддержки, центры занятости населения, телефонную справочную службу 122 и другие организации. А также создать единый медицинский контур в Хабаровском крае с общими стандартами коммуникации во всех медицинских учреждениях регионах.

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