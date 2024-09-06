CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» работники лесной отрасли смогут передавать данные о движении техники вне зон покрытия сотовой связи

Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен на тестирование и внедрение российских навигационно-связных технологий для интеграции данных о движении лесной техники во ФГИС Лесного комплекса с помощью платформы мониторинга и гибридной сети связи на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Решение обеспечивает передачу информации вне зон покрытия сотовой связи. Помимо этого, АО «ГЛОНАСС» с предприятиями отрасли проведет уникальный эксперимент по возможности вызова экстренных служб по спутниковому каналу с территории, где не работает мобильный телефон.

«Цифровизация отрасли помогает не только эффективно использовать леса, но и выявлять правонарушителей и любые лесоизменения. Очень серьезная задача в обелении отрасли - установка датчиков спутниковой навигации на всю лесную технику - лесозаготовительную, лесовозную и лесопожарную. С одной стороны, такое решение позволит нам отследить весь маршрут древесины практически в режиме онлайн - путь транспортного средства будет передаваться даже вне зон покрытия сотой связи. С другой стороны, оборудование техники системой "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит в случае необходимости привлекать транспортные средства к ближайшему очагу возгорания для тушения», - сказал замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Эксперимент по мониторингу лесовозной, лесозаготовительной и лесопожарной техники с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» начался в России в марте 2024 г. Пилотное тестирование системы изначально проходило в двух областях – Архангельской и Ульяновской. В сентябре 2024 г. присоединяется Костромская область. Полученный опыт будет транслироваться по всей стране. И с 1 января 2025 г. лесная техника во всех регионах будет оборудована аппаратурой спутниковой навигации, подключенной к «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сегодня проект расширяется за счет включения новых отечественных технологий, разработанных АО «ГЛОНАСС».

«Помимо мониторинга транспортных средств, координации лесопожарной техники для оперативного реагирования при возгораниях, прозрачности всей цепочки заготовки и переработки древесины, совместно с Рослесхозом мы решаем задачу по повышению безопасности работников лесной отрасли. Разработанное нами решение позволит передать экстренный вызов и координаты нажатием кнопки SOS, и самое главное при чрезвычайных происшествиях – совершить голосовой вызов по каналам гибридной сети связи с территорий, где нет сотовой связи. При этом для звонка можно будет использовать стандартный телефон, который будет подключен к нашей локальной базовой станции», — сказал Алексей Райкевич.

АО «ГЛОНАСС» подписало соглашения с компанией «Дом-Строй». На ее производственных площадках будет тестироваться возможность вызова экстренных служб с помощью гибридной сети связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Наша компания всегда старается в технологическом смысле идти на шаг впереди остальных, внедряя современные системы в работу лесопромышленного комплекса, тесное сотрудничество с АО «ГЛОНАСС» тому подтверждение. Мы в числе первых в Костромской области присоединились к тестированию новой технологии мониторинга лесозаготовительной и лесовозной техники. Для нас это более чем актуально: лесистость региона – более 70%, и на большинстве лесозаготовительных участков полностью отсутствует сотовая связь. Оборудование техники аппаратурой спутниковой навигации, подключенной к «ЭРА-ГЛОНАСС», сможет решить сразу несколько вопросов: четкое отслеживание маршрута машин, а, значит, оптимизация и прозрачность всех процессов, и выполнение новых требований лесного законодательства. Важный аспект - обеспечение пожарной безопасности в лесном массиве. Не раз наши операторы и водители техники первыми выявляли возгорания. При новых возможностях передать информацию о пожаре экстренным службам удастся в считанные секунды. И, конечно, это безопасность и здоровье самих работников компании, которые трудятся в глуши фактически без связи с внешним миром. Подать сигнал тревоги, сообщить об опасности, о возникших проблемах со здоровьем теперь можно в один клик», - сказал директор «Дом-Строй» Виктор Горошков.

Помимо этого, спутниковую связь для морских судов при транспортировке леса АО «ГЛОНАСС» договорилось тестировать на судах компании «АстраПорт Шиппинг» в Каспийском море в рамках международного транспортного коридора «Север - Юг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Импортозамещение трещит по швам из-за банков и древних инфраструктурных объектов

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS