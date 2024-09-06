С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» работники лесной отрасли смогут передавать данные о движении техники вне зон покрытия сотовой связи

Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен на тестирование и внедрение российских навигационно-связных технологий для интеграции данных о движении лесной техники во ФГИС Лесного комплекса с помощью платформы мониторинга и гибридной сети связи на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Решение обеспечивает передачу информации вне зон покрытия сотовой связи. Помимо этого, АО «ГЛОНАСС» с предприятиями отрасли проведет уникальный эксперимент по возможности вызова экстренных служб по спутниковому каналу с территории, где не работает мобильный телефон.

«Цифровизация отрасли помогает не только эффективно использовать леса, но и выявлять правонарушителей и любые лесоизменения. Очень серьезная задача в обелении отрасли - установка датчиков спутниковой навигации на всю лесную технику - лесозаготовительную, лесовозную и лесопожарную. С одной стороны, такое решение позволит нам отследить весь маршрут древесины практически в режиме онлайн - путь транспортного средства будет передаваться даже вне зон покрытия сотой связи. С другой стороны, оборудование техники системой "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит в случае необходимости привлекать транспортные средства к ближайшему очагу возгорания для тушения», - сказал замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Эксперимент по мониторингу лесовозной, лесозаготовительной и лесопожарной техники с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» начался в России в марте 2024 г. Пилотное тестирование системы изначально проходило в двух областях – Архангельской и Ульяновской. В сентябре 2024 г. присоединяется Костромская область. Полученный опыт будет транслироваться по всей стране. И с 1 января 2025 г. лесная техника во всех регионах будет оборудована аппаратурой спутниковой навигации, подключенной к «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сегодня проект расширяется за счет включения новых отечественных технологий, разработанных АО «ГЛОНАСС».

«Помимо мониторинга транспортных средств, координации лесопожарной техники для оперативного реагирования при возгораниях, прозрачности всей цепочки заготовки и переработки древесины, совместно с Рослесхозом мы решаем задачу по повышению безопасности работников лесной отрасли. Разработанное нами решение позволит передать экстренный вызов и координаты нажатием кнопки SOS, и самое главное при чрезвычайных происшествиях – совершить голосовой вызов по каналам гибридной сети связи с территорий, где нет сотовой связи. При этом для звонка можно будет использовать стандартный телефон, который будет подключен к нашей локальной базовой станции», — сказал Алексей Райкевич.

АО «ГЛОНАСС» подписало соглашения с компанией «Дом-Строй». На ее производственных площадках будет тестироваться возможность вызова экстренных служб с помощью гибридной сети связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Наша компания всегда старается в технологическом смысле идти на шаг впереди остальных, внедряя современные системы в работу лесопромышленного комплекса, тесное сотрудничество с АО «ГЛОНАСС» тому подтверждение. Мы в числе первых в Костромской области присоединились к тестированию новой технологии мониторинга лесозаготовительной и лесовозной техники. Для нас это более чем актуально: лесистость региона – более 70%, и на большинстве лесозаготовительных участков полностью отсутствует сотовая связь. Оборудование техники аппаратурой спутниковой навигации, подключенной к «ЭРА-ГЛОНАСС», сможет решить сразу несколько вопросов: четкое отслеживание маршрута машин, а, значит, оптимизация и прозрачность всех процессов, и выполнение новых требований лесного законодательства. Важный аспект - обеспечение пожарной безопасности в лесном массиве. Не раз наши операторы и водители техники первыми выявляли возгорания. При новых возможностях передать информацию о пожаре экстренным службам удастся в считанные секунды. И, конечно, это безопасность и здоровье самих работников компании, которые трудятся в глуши фактически без связи с внешним миром. Подать сигнал тревоги, сообщить об опасности, о возникших проблемах со здоровьем теперь можно в один клик», - сказал директор «Дом-Строй» Виктор Горошков.

Помимо этого, спутниковую связь для морских судов при транспортировке леса АО «ГЛОНАСС» договорилось тестировать на судах компании «АстраПорт Шиппинг» в Каспийском море в рамках международного транспортного коридора «Север - Юг».