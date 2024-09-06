Принять участие в ДЭГ планирует почти миллион россиян

В России с 6 по 8 сентября 2024 г. пройдут выборы разных уровней. На «Госуслугах» заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали 946 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

ДЭГ в 2024 г. проводится в 25 регионах. Курская и Ярославская области применяют ДЭГ ежегодно, начиная с 2020 г. Алтай, Коми, Марий Эл, Чечня, Костромская и Смоленская области проводят его впервые. В Москве голосуют на региональной платформе.

Где было больше всего заявлений: Московская область — 213 тыс., Челябинская область — 177 тыс., Вологодская область — 87 тыс., Курская область — 86 тыс., Липецкая область — 67 тыс., Калининградская область — 58 тыс.

Где самая большая доля избирателей ДЭГ: Алтай — 14,6%, Ненецкий автономный округ — 11,6%, Марий Эл — 11,2%, Курская область — 10,6%, Вологодская область — 10,3%, Мурманская область — 10,1%.

Желающие проголосовать офлайн, но не по месту прописки, могли выбрать удобный избирательный участок на портале «Госуслуг». Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 360 тыс. человек из 50 регионов.

Те, кто не выбрал альтернативный способ голосования заранее, могут проголосовать на своем избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах».