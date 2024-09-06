CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
|

Минцифры начинает очередной отбор особо значимых проектов

Новые ИТ-проекты, которые замещают иностранное ПО, могут получить статус особо значимых и грант от государства до 50% от своей стоимости. С 2022 г. 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено шесть млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Каким критериям должен отвечать проект: соответствует приоритетным направлениям; заказчик и разработчик не должны быть аффилированы; у разработчика остаются исключительные права на решение после реализации проекта; предлагается законченное решение, а не отдельный модуль; на рынке отсутствуют зрелые российские аналоги; оценивается размер внебюджетного финансирования и пересечение с ранее одобренными особо значимыми проектами.

Процесс подачи заявки

Оформить запрос.

Заполнить описание и характеристики проекта, прикрепить приложения и направить на согласование.

Заявку рассмотрят на полноту и корректность и направят на оценку индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР).

После одобрения отраслевых комитетов и Минцифры перечень особо значимых проектов утвердит президиум Правительственной комиссии.

До 10 декабря будут рассмотрены заявки и принято решение о поддержке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Импортозамещение трещит по швам из-за банков и древних инфраструктурных объектов

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS