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В Московской области создали цифровую среду для обсуждения технических проектов

В рамках проекта «Цифровая экономика» в Подмосковье запущена платформа «Я – эксперт». Сервис предназначен для проведения научно-технических советов (НТС) с участием сотрудников ведомств и жителей региона. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На платформе “Я – эксперт” создан общий регламент работы с проектами, который упрощает организацию заседаний. Кроме того, единый архив материалов по 50 завершенным ранее проектам и научно-техническим советам позволяет сохранить и передать ценные знания и опыт. Уже сейчас платформа объединяет 130 экспертов», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Научно-технические советы позволяют оценивать эффективность проектов в сфере строительства, благоустройства, ЖКХ и дорог, их соответствие современным требованиям и стандартам, а также потребностям населения. В ходе обсуждений выявляются сильные и слабые стороны проектов, после чего выдаются рекомендации по их улучшению.

На платформе «Я – Эксперт» пользователи могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершенных инициатив, посмотреть календарь заседаний и реестр экспертов. Загрузить на платформу проекты и организовать заседание могут сотрудники подмосковных ведомств. Стать экспертом и принять участие в обсуждении инициативы может любой желающий. Для этого необходимо отправить онлайн-заявку.

«Это цифровое решение открывает новые возможности для совместной работы сотрудников ведомств и жителей Подмосковья. Такой формат заседаний помогает наладить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами и делает процессы прозрачными. С момента запуска платформы в феврале 2024 г. получено уже 420 заключений экспертов», – отметила Надежда Куртяник.

Платформа «Я – Эксперт» разработана ИТ-компанией «Максимум», которая является подведомственным учреждением Мингосуправления Московской области.

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