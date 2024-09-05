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ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт

Российский системный интегратор ICL Services (входит в ГК ICL) выступил исполнителем проекта по ИТ-трансформации госорганов Республики Татарстан. Вместе со стратегическим партнером «Группой Астра» и ICL Astra Services (совместное предприятие ICL Services и «Группы Астра», созданное для поддержки перехода на отечественное ПО на базе экосистемы вендора), компания реализует сопровождение миграции более 100 тыс. госслужащих на российское ПО и операционную систему Astra Linux.

Сегодня в 82 министерствах, ведомствах, исполнительных комитетах и органах местного самоуправления республики ведутся работы по переходу на ОС Astra Linux, во всех головных министерствах данная операционная система уже внедрена.

Общее количество установленных АРМ сейчас составляет более 50 тыс. Процесс перевода должен закончиться до 30 ноября 2024 г., что соответствует Указу Президента РФ о переходе на российское ПО до 1 января 2025 г.

В числе ключевых задач ICL Services не только сопровождение перевода на российскую ОС Astra Linux, но и оптимизация информационной безопасности и управляемости рабочих мест, а также адаптация к новой ИТ-инфраструктуре всех конечных пользователей и ИТ-специалистов госведомств, которые самостоятельно осуществляют миграцию.

«Уже к 2022 г. правительство республики накопило большой опыт по импортозамещению и было готово одним из первых встать на этот путь, придерживаясь своей стратегии цифровизации. Мы прорабатывали с Минцифры РТ эту концепцию перехода на отечественный софт и были готовы к новым вызовам. Активно используя компетенции наших экспертов и поддержку «Группы Астра» и ЦЦТ РТ, чтобы сложить все компоненты в общий «пазл», мы запустили проект», – сказал генеральный директор ICL Services Руслан Вагизов.

«Проект с Республикой Татарстан – один из самых масштабных и интересных кейсов, который, я уверен, в дальнейшем можно успешно использовать и в других регионах страны. Наши продукты конкурентоспособны и надежны, специалисты обладают обширным опытом для решения самых нестандартных задач, а подход к взаимодействию с заказчиком очень гибкий. У нас сильные стратегические партнеры. Все вместе это дает нам множество преимуществ и позволяет реализовывать проекты подобного масштаба и сложности», – отметил директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов.

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