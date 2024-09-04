СКБ «Контур» и ЦБТ будут развивать биометрические сервисы​

4 сентября 2024 г. генеральный директор СКБ «Контур» Михаил Сродных и генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители СКБ «Контур».

Партнеры договорились развивать пользовательские сервисы, функционирующие на базе Единой биометрической системы, в частности – совместно реализовать услугу по заселению в гостиницы без паспорта.

Михаил Сродных, генеральный директор СКБ «Контур»: «Соглашение о сотрудничестве между «Контуром» и ЦБТ позволит объединить наши усилия для развития биометрических сервисов. Это станет еще одним шагом на пути увеличения технологических возможностей, которые «Конту»р готов предложить своим клиентам и партнерам, в том числе в сфере услуг и информационной безопасности, а также внесет свой вклад в укрепление доверия со стороны общества к более широкому применению биометрических технологий в нашей стране».

Еще одна цель соглашения – оказывать друг другу консультационную поддержку, организовать взаимный обмен опытом в рамках компетенций «Контура» и ЦБТ.

Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрический технологий, оператора Единой биометрической системы: «Внедрение биометрических технологий – один из драйверов цифровизации гостиничного бизнеса. В настоящее время мы совместно с «Контур.Отель» реализуем пилотный проект по регистрации в отелях с помощью биометрии. Этот сервис позволит максимально упростить процедуру заселения, сделать ее быстрее и комфортнее для граждан».