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В Подмосковье цифровой сервис поможет домашним питомцам поехать в путешествие

Владельцы домашних животных могут дистанционно подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства для перевозки питомца по России или за границу. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Электронный сервис значительно упрощает процесс получения необходимого документа. Раньше для оформления ветеринарного свидетельства нужно было посещать клинику в порядке "живой" очереди. Теперь можно легко заполнить онлайн-форму на регпортале и сразу же выбрать удобное время для проведения осмотра животного в ближайшей государственной ветеринарной клинике или вызвать врача на дом», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Ветеринарное свидетельство формы ф.№1 (ВСД) подтверждает, что животное готово к поездке: не представляет опасности для окружающих и находится в хорошем состоянии здоровья. Его необходимо получать для перевозки питомца в страны дальнего зарубежья и СНГ, а также для участия в выставках, проходящих на территории России или для продажи животного.

ВСД выдается только государственной ветеринарной клиникой и после осмотра животного специалистом. Подать заявку на оформление свидетельства и записаться на прием в ветклинику или вызвать ветврача на дом можно на портале госуслуг Московской области. Сервис доступен в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев».

Услуга предоставляется бесплатно.

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