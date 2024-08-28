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«Сферум» представил обновления к новому учебному году

К новому учебному году в соответствии с запросами пользователей «Сферум» подготовил новые функции для педагогов, родителей и учащихся. В учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере» появилось мини-приложение «Помощник ученика», с помощью которого ученики 5-9 классов смогут самостоятельно готовиться онлайн ко всероссийским проверочным работам (ВПР) и основному государственному экзамену (ОГЭ). Были существенно расширены возможности звонков и трансляций, а также обновлены чаты и каналы, в частности, теперь можно быстро и легко настроить режим «Не беспокоить» для педагогов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В «Сферуме» уже запущен чат-бот, который помогает школьникам и учителям быстро и не выходя из сервиса ознакомиться с культурными мероприятиями (спектакль, концерт, кино, выставка и т.д.) в рамках программы «Пушкинская карта».

Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями обновленного учебного профиля «Сферум», пользователям необходимо обновить мобильное приложение «VK Мессенджер». Также важно связать свой учебный профиль Сферум с аккаунтом в электронном журнале и дневнике, чтобы сразу получить доступ ко всем обновленным учебным чатам.

«Цифровой помощник ученика» — это один из новых федеральных сервисов, который является компонентом Цифровой образовательной среды. Весь образовательный контент в сервисе верифицирован Министерством просвещения РФ. Благодаря мини-приложению «Помощник ученика» ученики 5-9 классов получают доступ к «Цифровому помощнику» прямо в «Сферуме». Они могут выполнять задания онлайн по различным предметам и таким образом готовиться к ВПР и ОГЭ тогда, когда им удобно. Мини-приложение ученики смогут найти в каталоге образовательных сервисов в учебном профиле.

«Помощник педагога» — это чат-бот, разработанный специально для Росборнадзора. Сервис поможет упростить взаимодействие между педагогами и службой, а также снизить бюрократическую нагрузку. С помощью нового чат-бота педагоги смогут анонимно направлять свои вопросы, пожелания и жалобы в Рособрнадзор. Сервис зарегистрирует обращение и направит ответственному сотруднику ведомства, а чат-бот пришлет ответ в установленные законом сроки. Сейчас сервис проходит тестирование в ряде пилотных регионов, позднее он будет масштабирован на всю страну.

«Сферум» постоянно совершенствует свои основные инструменты онлайн-общения: чаты и каналы. К новому учебному году запущена возможность быстрого поиска пользователей по своей образовательной организации и подключения к контактам в «Сферуме» телефонной книги для расширения круга общения. Кроме того, появилась новая функция для безопасного общения — переписка, например, с учеником параллельного класса, с которым школьник не состоит ни в одном чате, будет активирована только после подтверждения запроса на нее.

Еще одна новая функция, о необходимости которой заявляли педагоги, — возможность настроить режим «Не беспокоить», чтобы чаты не мешали учителям в нерабочее время.

В свою очередь, в каналах «Сферума» появится возможность публиковать отложенные посты и многое другое.

Расширенные возможности звонков, новые цифровые награды и участие в олимпиадах

Среди обновлений, которые коснулись звонков, — возможность проверки камеры и микрофона до входа в звонок, а также доступ к чату непосредственно внутри звонка. В трансляциях администратор теперь может модерировать чат, удалять комментарии и управлять списком участников.

Цифровые награды в «Сферуме» — это удобный инструмент, который помогает поощрять детей за учебу и внеклассную активность. С момента запуска они доказали свою популярность у педагогов, именно поэтому к новому учебному году их каталог был расширен. Кроме того, появилась возможность выдавать награду сразу нескольким ученикам и делать это неоднократно. Все награды видны в профиле ученика на персональной доске.

Разработчики сервиса также активировали возможность участия во Всероссийских Олимпиадах через учебный профиль «Сферум». В частности, таким образом уже можно зарегистрироваться на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту 2024.

«Обновления учебного профиля «Сферум» к новому учебному году призваны повысить качество онлайн-коммуникаций по учебе между педагогами, учащимися и их родителями, а также наделить образовательные организации России самыми современными цифровыми инструментами. Так, мини-приложение «Помощник ученика» поможет школьникам готовиться к экзаменам в индивидуальном режиме, а большой выбор цифровых наград поможет мотивировать учеников не только хорошими оценками», — сказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

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