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Медико-генетический центр Genotek стал партнером магистерской программы ВШЭ «Анализ данных в биологии и медицине»

В сентябре 2024 г. сотрудники Genotek станут преподавателями и руководителями курсовых работ и магистерских диссертаций на программе «Анализ данных в биологии и медицине» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители Genotek.

Экспертиза Genotek в анализе BigData и биоинформатической обработке данных секвенирования позволила переработать учебный план программы с учетом современных методов анализа данных в биологии и медицине. Сотрудники Genotek будут вести три дисциплины: «Введение в молекулярную биологию», «Практическая биоинформатика», «Системная биология и персонализированная медицина» и научный семинар.

Обучение на программе поможет студентам устроиться на работу в биотехнологические и медицинские компании, а также в медико-генетический центр Genotek.

Genotek делает пожертвования на проведение исследований в Международной лаборатории биоинформатики факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

«Биоинформатика — это динамично развивающаяся научная дисциплина, находящаяся на пересечении биологии, медицины и информационных технологий. Компания Genotek, являясь лидером в этой сфере, стремится к тому, чтобы выпускники магистратуры Высшей школы экономики были высококвалифицированными специалистами международного уровня, готовыми решать современные практические задачи. Программа обучения предоставляет студентам уникальную возможность приобрести знания и компетенции, которые пользуются большим спросом на рынке труда», — сказал Александр Ракитько, директор по науке медико-генетического центра Genotek.

«Привлечение компании Genotek для преподавания на нашей академической программе предоставит студентам возможность проходить практику и заниматься научной работой в динамично развивающейся биотех-компании. У Genotek большой практический опыт анализа данных секвенирования, а также сотрудничества с медицинскими центрами, и мы ожидаем, что в результате прохождения курсов, которые будут вести сотрудники компании, студенты обучатся самым современным методам анализа геномных данных. И хотя и раньше выпускники нашей программы были высоковостребованными на рынке, пройденные курсы от компании Genotek позволят им быть еще более конкурентоспособными на рынке биотеха», — сказала Мария Попцова, академический руководитель магистерской программы «Анализ данных в биологии и медицине», заведующая Международной лабораторией биоинформатики факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

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