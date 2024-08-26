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На портале госуслуг Подмосковья подключили новые возможности для банков

Банки-участники программы субсидирования, которые предоставляют льготные кредиты малому и среднему бизнесу, теперь могут заключать дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии онлайн. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале обновлена еще одна услуга. В рамках оптимизации мы оцифровали несколько подуслуг, а также внедрили умный сервис, который по введенному ИНН автоматически заполнит в заявке дату и номер соглашения. Благодаря нововведениям получить услугу можно быстрее и проще, а при оформлении заявления теперь удастся обойтись без ошибок», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Банки-участники программы, которые ранее заключили соглашение с государством о компенсации расходов при выдаче льготных кредитов для бизнеса, могут воспользоваться услугой «Возмещение доходов организациям, предоставляющим льготные кредиты субъектам МСП». Теперь в электронном виде можно заключить дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии. Помимо этого, запрос о предоставлении плана-графика будет направляться проактивно. Это упростит документооборот между банками и ведомством.

Услуга бесплатная. Получить ее можно на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимателей».

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