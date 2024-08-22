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В Московской области заработали «мобильные» социальные услуги

В Московской области для жителей региона доступно мобильное приложение «Мое Подмосковье», в котором простота навигации и удобный интерфейс делают процесс предоставления услуг максимально комфортным. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В приложении есть разделы о культуре, спорте, библиотеках и парках. Так, с начала года им воспользовались свыше 100 тыс. пользователей. Недавно в нем появился новый раздел "Соцуслуги", где жители могут легко найти ближайший социальный центр и выбрать необходимые услуги», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В разделе «Соцуслуги» мобильного приложения «Мое Подмосковье» представлено порядка 130 социальных центров, где можно посмотреть режим работы и услуги, также арендовать средства реабилитации, нанять сиделку, заказать социальное такси и ознакомиться с расписанием реабилитационных занятий. В личном кабинете приложения предусмотрена возможность отслеживания статуса поданных заявок.

Приложение доступно в App Store, Google Play и AppGallery.

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