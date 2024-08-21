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Первый в Якутии «Цифровой офис» МФЦ открылся в селе Техтюр

Первый в Республике Саха (Якутия) «Цифровой офис» для получения госуслуг открылся в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района. Его население насчитывает чуть более 1 тыс. жителей. Учреждение создано в рамках проекта «Цифровой уполномоченный на селе» для повышения доступности услуг в удаленных населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Жители села смогут получать электронные госуслуги в здании сельской администрации. Ее специальный сотрудник – «цифровой уполномоченный» – помогает гражданам при подаче заявления через порталы госуслуг без выезда в районный центр. «Цифровой офис» предоставляет местным жителям возможность получить видеоконсультацию специалистов МФЦ в режиме реального времени через «совместный браузинг» (когда сервис позволяет посетителю сайта МФЦ mfcsakha.ru и оператору одновременно пользоваться порталом, и оператор может показать гражданину, где найти информацию или сервис, например, проверить статус обращения или уточнить перечень документов).

Как сообщили в МФЦ, открытие таких «цифровых мини-офисов» в населенных пунктах, где нет стационарного офиса «Мои Документы» – это новая веха в развитии инфраструктуры для повышения качества и доступности госуслуг жителям республики. В ближайшее время в регионе планируется открыть еще два таких представительства.

«Мы стремимся обеспечить каждому жителю республики удобный доступ к государственным услугам и электронным сервисам, независимо от удаленности. Дистанционное подключение специалистов позволяет нам гибко реагировать на запросы граждан и предоставлять услуги на самом высоком уровне», – сказал Петр Попов, министр экономики Республики Саха (Якутия).

В условиях стремительной цифровизации крайне важно, чтобы каждый гражданин имел доступ к государственным и муниципальным услугам, независимо от места жительства и наличия офиса центра «Мои Документы». Теперь жители с. Техтюр смогут получать эти услуги в электронном формате как самостоятельно, так и с помощью «Цифрового офиса» в здании местной администрации.

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